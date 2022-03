No se comprarán más vacunas rusas Sputnik, anuncia AMLO; asegura que hay suficientes

Ciudad de México. Al destacar que el país tiene reserva de vacunas suficientes de covid para todo el año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que ya no habría necesidad de renovar el contrato con la productora de la rusa Sputnik, pero esta acción sería por razones de abasto, no de sanciones económicas relacionadas con la guerra porque México no se mete en el conflicto.

“Se van a mantener todos los contratos, convenios que se tengan con todos los países, no se cancela nada. Y en el caso de la vacuna (Sputnik), pues ya no vamos a necesitar. Afortunadamente tenemos una reserva importante que nos permite proteger a la población”, dijo a la prensa.

Comentó que “todo este año tenemos ya reserva de vacunas suficientes y está por conocerse el resultado de la vacuna Patria; lo que tenemos nos alcanza”.

Entonces, señaló, si ya el convenio que se había hecho tenía el compromiso de adquirir vacunas en una determinada cantidad (de Sputnik), se mantiene.

“Todos los compromisos se debe de cumplir y nosotros no vamos a participar en sanciones a nadie, no nos metemos.

Llamamos a que se busque el diálogo, se consiga la paz, se evite la pérdida de vidas humanas, pero no nos metemos a tomar sanciones, mucho menos a mandar armas. Eso no, no participamos en eso”, dijo.

