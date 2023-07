No sobrevivió ninguna de las 97 ballenas que quedaron varadas en una playa de Australia

97 ballenas piloto que llegaron a una playa en el suroeste de Australia esta semana murieron después de que las autoridades decidieran sacrificar a 43 de ellas para reducir su sufrimiento debido al deterioro de su salud.

“El operativo no fue tan bien como esperábamos. Obviamente, no era el resultado deseado”, apuntó en un vídeo Peter Hartley, oficial del Departamento de Biodiversidad y Conservación de la región Australia Occidental, donde el martes quedaron varadas las 97 ballenas, de las que no sobrevivió ninguna.

Las primeras 54 murieron el martes en Cheynes Beach, una ensenada protegida en Australia Occidental rodeada de parques y reservas naturales y donde el Servicio de Parques Nacionales vio manadas de casi 100 ballenas el miércoles.