‘No solamente es ignorante, clasista, racista. También es arrogante’... Gobierno de AMLO explota contra Chumel Torres por llamar ‘huevones’ a los mexicanos

“El tema aquí no es que la gente crea en López Obrador, neta te lo digo que la gente ya se ha ido desencantando, pero cuando te depositan 8 mil pesos al mes ahí es muy distinto, el licenciado sabe perfecto que al mexicano le interesa ‘deposítame sin trabajar’. ¿Por qué? porque te vale verg* wey, y así va a votar la gente, no me quites las asistencias wey, no porque ya chingué wey”, dijo.

Aunque fue cuestionado si realmente consideraba a los mexicanos de esta manera, el comediante destacó que todo lo que posee lo ha obtenido gracias a su trabajo duro; incluso, remarcó que sus estudios lo llevan a ser mucho más sabio que un profesor, en este caso, de comunicación y con ello, insistió en que los mexicanos no es que sí seamos “huevones”, sino que cambió el calificativo a “comodinos”.

“Yo voy a las escuelas de comunicación y les digo: ‘yo sé más que tú profe’ ¿por qué?, porque estudió más que tu profe. O sea el tema es que mira lo dije mal, no es que seamos huevones, somos comodinos y cuándo se logra tantito confort, piden que les traigan la cahuama, nos acomodamos”.

Tras difundir de nueva cuenta las palabras del conductor de noticias, el Gobierno de López Obrador lamentó que este tipo de posturas se digan con orgullo aunque solo se dejan ver los prejuicios clasistas.

“Reafirma, a su modo, sus prejuicios racistas. Da mucha vergüenza. Prácticamente dice algo de ‘el pobre es pobre porque quiere’”, lamentó García Vilchis.

Cabe destacar que a modo de desmentir las palabras de Torres, también se desmintió su información al recordar que los programas sociales, en este caso la Pensión Universal para Adultos Mayores, la cual se da a la población de 65 años en adelante, es de seis mil pesos bimestrales y no de ocho mil como él expuso. Además, se compartió una gráfica donde se ubica a los mexicanos como los ciudadanos que más horas trabajan, de acuerdo con información proporcionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al dar esta información, el Gobierno de México lamentó que los gobiernos neoliberales usen los bajos salarios como ventaja en el comercio internacional afectando de manera directa a los trabajadores. Tras ello, se recordó que el salario mínimo ha recuperado su poder adquisitivo en 108 por ciento, a lo largo del actual sexenio.

¿QUIÉN ES CHUMEL TORRES?

José Manuel Torres, mejor conocido como Chumel Torres, es un presentador y comediante mexicano. Se destaca por su trabajo en el espectáculo de sátira política en el espacio conocido como El Pulso de la República, que comenzó a transmitirse en YouTube en 2012.

El programa ganó popularidad por su enfoque crítico y humorístico hacia la política y los acontecimientos sociales en México, atrayendo a una audiencia joven. Además de su trabajo en El Pulso de la República, Torres ha participado en otros proyectos mediáticos, incluyendo colaboraciones en radio y televisión. Su estilo controversial ha generado tanto apoyo como críticas en el ámbito público.