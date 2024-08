‘No somos peleles... de nadie’: Pide AMLO paciencia en espera de que EU rinda informe sobre captura de ‘El Mayo’ y uno de los ‘Chapitos’

CDMX.- A siete días de las capturas de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, el gobierno de México sigue en espera de que Estados Unidos le entregue un informe detallado de los hechos.

Durante su conferencia de prensa de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que como amigos que son de sus homólogos estadounidenses los esperaran, pero advirtió que México no es pelele de ningún gobierno extranjero.

“A los amigos se les tiene paciencia. Y no hay que desesperarnos, tranquilos. Todo, todo, todo se va a saber, todo se va a saber, porque nosotros no somos alcahuetes de nadie, nosotros representamos al pueblo de México, no somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero. Nuestro amo es el pueblo de México... es al único al que le debemos todo y estamos obligados a informarles de todo... Entonces, vamos a esperar”, expuso a la prensa.

Cuestionado sobre si las agencias de inteligencia mexicana no tienen aún información sobre cómo ocurrieron las capturas, el Presidente dijo que “se ha ido avanzando”, pero darán a conocer los detalles hasta que se tenga el informe de Estados unidos y “más elementos”.

“Esto es como la justicia: tarda, pero llega. Entonces, vamos a esperarnos”, respondió ante la pregunta de por qué el gobierno de EU está tardando mucho y añadió que cree que “están recabando” información.

Aunque pidió paciencia, manifestó que en caso de que sus homólogos se nieguen a mandar el reporte, entonces es porque algo ocultan.

“Vamos a esperar, también si no nos quieren mandar la información, vamos a decir, ‘no tenemos información porque no quieren, no sé qué están ocultando”, manifestó.

Pese a ello, insistió en que es necesario esperar porque siempre se ha tenido buena relación con el gobierno de EU, tanto con Donald Trump como con Joe Biden, “entonces vamos a esperar a saber qué fue lo que hicieron, si hubo un acuerdo”.

A una semana de que “El Mayo” Zambada y Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa, fueron arrestados por el gobierno de Biden en El Paso, Texas, tras arribar a territorio estadounidenses, hay muchas dudas.

Si bien las autoridades de EU afirmaron que ambos capos se entregaron, el abogado de “El Mayo”, Frank Pérez, afirma que su cliente fue engañado y secuestrado por Guzmán López. Sin embargo, también abundan otras versiones, sobre un posible acuerdo del histórico líder con el gobierno estadounidense.

Lo único que confirmó hoy López Obrador es lo dicho por Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, que la avioneta no salió de Hermosillo, como en un principio informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad.