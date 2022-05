No vamos a permitir que México sea un país donde pase quien sea, Ebrard lanza advertencia desde EU

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, reiteró que el gobierno de México trabajará de la mano con Estados Unidos para resolver el tema migratorio, pero que independientemente de las resoluciones que se tengan, no va a permitir que “pase quien sea” al país.

“Lo que estamos haciendo en México es aplicar la ley. Nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona, si tú llegas a México te tienes que registrar según la ley. Puedes pedir refugio, puedes pedir asilo, puedes ser trabajador temporal, hay muchas formas, lo que no vamos a permitir es que se asuma que México se convierta en un país en donde pase quien sea y no tengamos su identidad”.

El canciller aseguró que esta determinación está en la ley y es para que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad.

Más para leer: Ebrard acusa a Greg Abbott de extorsionar a gobernadores mexicanos

Esto, luego de que fuera cuestionado respecto de qué está dispuesto a hacer México para evitar que el flujo migratorio de Centroamérica llegue a Estados Unidos.

Aseguró que ambos países están de acuerdo en que el esfuerzo para frenar la migración debe ser conjunto y centrarse en la inversión para la creación de empleos en Centroamérica, por lo que acordaron trabajar en una iniciativa en la materia.

Esta tarde, el canciller tuvo reuniones con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de Estados Unidos, y Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, para hablar de la relación bilateral en temas migratorios, de seguridad y los detalles para la próxima Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Los Ángeles, California.

Respecto del tema de la cumbre, Ebrard dio a conocer que le sugirió a Blinken invitar a Cuba y Venezuela, tal y como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de lo contrario, consideró, se enviaría una mala señal con que no asistieran todos los países involucrados.

