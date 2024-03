No voten si no se reduce jornada laboral; diputada Susana Prieto critica a Morena por trabar iniciativa

Tras colgar los tenis de Morena, la ahora diputada sin partido Susana Prieto convocó a los trabajadores de México a una campaña para exigir la aprobación de la reforma sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales o, en caso contrario, negar su voto a los partidos políticos el próximo 2 de junio.

“Hoy venimos a colgar los tenis de Morena, hoy sí que colgamos los tenis, porque vamos a convocar a una brigada nacional a los trabajadores y trabajadoras: no hay 40 horas, no hay voto, porque desde el 25 de abril del 2023 estamos listos para pasar al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de la reducción de la jornada laboral y que solo laboremos cinco días y descansemos dos días con pago de salario”, puntualizó.

La legisladora chihuahuense renunció la semana pasada a la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro por el freno a su iniciativa para reducir la jornada laboral y este martes llegó a la sesión con un par de tenis blancos con guinda colgados al hombro, que después tiró al piso.

“Por lo pronto, ya me separé de la fracción parlamentaria y hoy cuelgo los tenis. Si alguien los quiere son suyos, porque si este partido dejó de ser movimiento, que es la parte a la que a mí me invitaron como representante de los trabajadores y trabajadoras de este país, para mí ya no funciona, cuelgo los tenis hoy”, dijo.

Entrevistada en el recinto legislativo, Prieto lamentó que actualmente se utilice la propuesta de la reducción de la jornada laboral a 40 horas como oferta electoral de la candidata Presidencial de Morena, PVEM y PT, Claudia Sheinbaum, cuando el dictamen fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados desde abril del año pasado y está listo para ser votado en el pleno.

