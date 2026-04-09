Operativos en seis estados dejan 12 detenidos; aseguran cocaína, armas largas, drones y granadas

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/ 9 abril 2026
    Operativos en seis estados dejan 12 detenidos; aseguran cocaína, armas largas, drones y granadas
    Los operativos se extendieron de costas a la capital e incluyeron cateos, decomisos y arrestos en flagrancia por distintos delitos. ESPECIAL
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Un despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales dejó detenciones y aseguramientos relevantes en puntos clave del país

CDMX.- El Gabinete de Seguridad reportó que en acciones coordinadas realizadas el miércoles se detuvo a 12 personas y se aseguraron armas de fuego y distintos tipos de droga en seis estados: Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México y Oaxaca.

En Michoacán, elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía estatal localizaron una lancha y aseguraron 265 kilogramos de cocaína distribuidos en 230 paquetes, de acuerdo con el informe.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senado-aprueba-creacion-de-3-comisiones-bicamerales-EJ19899148

En Nuevo León, personal del Ejército Mexicano y Policía estatal detuvo a cuatro personas que viajaban en un vehículo; se les decomisaron tres armas largas, siete cargadores, 192 cartuchos, 76 gramos de metanfetamina y tres chalecos tácticos.

En Sinaloa y Chihuahua, el Ejército Mexicano detuvo a cinco personas y aseguró 14 armas largas, un lanzagranadas, cargadores, 3 mil 961 cartuchos, cuatro vehículos con blindaje artesanal, 11 chalecos tácticos, cuatro cascos antifragmentos, tres antenas y 21 drones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senadores-del-pri-advierten-riesgos-en-reforma-agricola-por-crimen-organizado-y-falta-de-presupuesto-DJ19899820

En la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en flagrancia a dos personas de nacionalidad extranjera por el delito de extorsión; además aseguraron dinero en efectivo, una motocicleta y dos equipos telefónicos, según el reporte.

En Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en la colonia Unión y Progreso, la SSPC, Semar y la Fiscalía estatal catearon un inmueble, detuvieron a una persona y aseguraron ocho armas largas, tres armas cortas, 18 cargadores, 885 cartuchos, cinco chalecos balísticos, seis granadas, un tubo lanzagranadas, un silenciador, dosis de drogas, 12 básculas y ropa táctica.

Las acciones reportadas forman parte de operativos interinstitucionales que incluyen detenciones, cateos y aseguramientos en distintas entidades, con participación de fuerzas federales y autoridades locales. Con información de La Jornada

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