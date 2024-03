Ozempic, el tratamiento de moda para bajar de peso, ¿provoca pensamientos suicidas?

Los estudios que se han hecho del medicamento arrojan problemas intestinales dentro de los efectos secundarios, sin embargo un nuevo análisis, que se publicó en la publicación “Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics”, vincula al tratamiento con efectos psiquiátricos como la depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicidas.

“Creemos que nuestros hallazgos, que resaltan posibles problemas de salud mental asociados con nuevos medicamentos contra la obesidad, son de gran importancia tanto para los proveedores de atención médica como para los pacientes”, dijo a Newsweek el primer autor del estudio, Mansour Tobaiqy, profesor de la Universidad de Jeddah en Arabia Saudita.

“Estos medicamentos se han convertido en algunos de los más comúnmente utilizados. Los eventos adversos reportados en este estudio sirven como un recordatorio para que los médicos evalúen cuidadosamente la salud mental de un paciente antes de recetar estos medicamentos”.

Tobaiqy y el coautor del estudio Hajer Elkout analizaron EudraVigilance, el sistema de la Agencia Europea de Medicamentos donde se reportan los efectos secundarios de medicamentos, por lo que se analizaron informes de casos relacionados con la semaglutida y otros medicamentos imitadores de GLP-1 entre enero de 2021 y mayo de 2023.

En ese periodo hallaron 31 mil 444 eventos adversos, con 481 informes de episodios psiquiátricos negativas en total.

“Según los hallazgos del estudio, las mujeres representaron el 65 por ciento de los informes, mientras que los hombres representaron el 29 por ciento”, dijo Tobaiqy. “Los resultados fatales fueron predominantemente entre hombres (ocho de nueve), resultando de intentos de suicidio completados y depresión. Este es un asunto serio que requiere atención”.

Michael Bloomfield, de la University College London, señaló que se tienen que hacer maps estudios para confirmar los resultados de los reportes.

“Mientras tanto, las personas que experimentan síntomas de depresión, incluida la disminución del estado de ánimo y los pensamientos suicidas, durante el tratamiento con estos medicamentos deben consultar a su médico. Puede ser que las personas con depresión preexistente o pensamientos suicidas sean más vulnerables a estos efectos secundarios potenciales, sin embargo, eso sigue siendo una pregunta abierta”.

Los expertos señalaron que, aunque los efectos son potencialmente significativos, la tasa era muy baja. “Tampoco está claro si estos pacientes tenían condiciones de salud mental preexistentes cuando comenzaron a usar estos medicamentos”, dijo Tobaiqy. “Por lo tanto, debemos ejercer precaución al interpretar estos hallazgos”.

SIN VINCULACIÓN CLARA

Naveed Sattar, profesor de medicina metabólica en la Universidad de Glasgow en Escocia, sostuvo que es difícil confirmar si los efectos psiquiátricos tienen algo que ver con el medicamento o simplemente son una coincidencia.

“No hay un comparador de riesgos psiquiátricos en personas con características similares que hayan comenzado con terapia no [GLP-1]”, dijo a Newsweek. “Solo al tener algún tipo de comparador se llega más cerca de la verdad, ya que las condiciones psiquiátricas no son infrecuentes en general. Esto no significa que no se necesiten más estudios robustos en esta área. Lo son, pero deben ser de alta calidad científica y permitir comparaciones sólidas”.

Otro estudio reciente de la Universidad Case Western Reserve de Ohio, dijo Sattar, no encontró riesgos de ideación suicida después de tomar medicamentos basados en semaglutida. “Más estudios similares serían útiles”, dijo.

¿QUÉ DICE EL FABRICANTE?

Newsweek cuestionó a Novo Nordisk sobre los hallazgos de Tobaiqy y Elkout y señalaron que éstos son informativos, pero impiden sacar conclusiones de “asociación o casualidad”.