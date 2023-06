Pago a trabajadores sin constancia fiscal en riesgo; vence prórroga

Ernesto Montes Méndez , presidente del Colegio Mexicano de Contadores Públicos en Ciudad Juárez, comentó que en esa fecha vence el plazo para que todas las compañías timbren correctamente la nómina, por lo que si el empleado no cumplió con este requisito, habrá complicaciones para ello.

Trabajadores que no cumplieron con entregar a su empresa la Constancia de Situación Fiscal podrían verse afectados, al no recibir su salario a partir de este próximo 1 de julio.

Anteriormente, la autoridad fiscal destacó que la emisión de la factura de nómina es independiente a la obligación laboral que tienen los empleadores de pagar sueldos y salarios a sus trabajadores.

El experto en temas fiscales apuntó que la Ley Federal de Trabajo (LFT) prohíbe también a las empresas retener el sueldo a los trabajadores.

Sin embargo, agregó que la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Código Fiscal establecen que no podrán deducirse de gastos los salarios que no estén timbrados con la nómina correcta.

“Para la LFT inicia una relación laboral, por lo que el patrón está obligado a pagarle por derecho, independiente de si tiene RFC o lo que sea. El problema es que, fiscalmente, el comprobante de pago del trabajador se tiene que timbrar porque después no se va a poder hacer deducible de impuestos ese sueldo del trabajador”, resaltó.

“Ahí me genera un problema fiscal porque no puedo hacer deducible lo que le pago a un trabajador, y no puedo timbrar la nómina”, agregó.

Compartió que de acuerdo con datos del SAT, la mayoría de las empresas en Juárez ya timbran su nómina bajo este esquema.

Dijo que son muy pocas las que aún no han actualizado sus datos fiscales, sobre todo aquellas pequeñas y medianas.

“Nos dice el SAT que la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, como las maquilas, ya están timbrando su nómina con la Factura 4.0, pero hay pequeñas empresas, como una ferretería o una tortillería, que no lo han hecho”, expresó.

Destacó que para tramitar la Constancia de Situación Fiscal ya no es necesario acudir a las instalaciones del SAT, ya que a través de la página web de esa dependencia, se puede ejecutar en línea a cualquier hora.

“Muchas empresas, ya por normatividad, cada que contratan un empleado nuevo, piden la Constancia de Situación Fiscal junto con el RFC, así como se pide también la Carta de no antecedentes penales”, dijo.

Con información de El Diario de Juárez