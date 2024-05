Pese a advertencia del SMN sobre tornados y fuertes vientos en NL, Máynez declara: ‘No se tuvo un fenómeno climático previsible’

JORGE MÁYNEZ DECLARA QUE TRAGEDIA DEBIDO A FUERTES VIENTOS NO PODRÍA HABER SIDO PREVISIBLE

Jorge Álvarez Máynez, visiblemente afectado por la tragedia, ofreció declaraciones poco después del suceso, subrayando la naturaleza imprevista del accidente. “Realmente estas cosas son cosas que en un abrir y cerrar de ojos modifican cualquier cosa que se tuviera prevista. Lo que estoy viendo es como un ventarrón que debe haber durado máximo cinco minutos,” expresó el candidato, añadiendo que el accidente no fue resultado de una tormenta generalizada o un fenómeno climático previsible, como algunos han especulado.

“El desastre que causó este accidente no es una situación climática generalizada, no hubo una tormenta permanente en Nuevo León, es decir, no, no se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado”, aclaró.

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL PRONOSTICÓ FUERTES VIENTOS Y PROBABILIDAD DE TORNADOS O TORBELLINOS EN NL

No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas sobre posibles vientos de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h y la posible formación de torbellinos o tornados en la región de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En el momento del accidente, el núcleo de una tormenta pasaba por San Pedro Garza García, lo que ha llevado a algunas personas a especular que la tragedia pudo haberse evitado con medidas preventivas adecuadas.