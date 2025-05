Piden condena de 100 años a responsables de incendio que acabó la vida de 41 niñas

El 22 de mayo se reportó que el Ministerio Público de Guatemala solicitó una pena de 131 años de prisión para Carlos Rodas, ex jefe de la Secretaría de Bienestar Social.

La condena fue solicitada contra Rodas por el incidente que causó la muerte de 41 niñas en un hogar estatal en el 2017.

La solicitud ocurrió en la fase final del proceso judicial. En el caso, fueron implicados 7 personas, previamente pertenecientes al servicio público.

Los imputados, además de Carlos Rodas, son la ex jefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato de dicha secretaría, Brenda Chamán; la ex subinspectora de la Policía Nacional Civil Lucinda Eva Marroquín; el ex comisario policíaco Armando Pérez Borja; el exmiembro del área jurídica de la Procuraduría General de la Nación Harold Flores y la ex defensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, Gloria Castro.

El incidente destacado fue un incendio que terminó con la vida de 41 niñas y causó heridas graves a otras 15, el 8 de marzo del 2017.

Ocurrió en Hogar Seguro Virgen de la Asunción, localizado en las proximidades de la ciudad de Guatemala.

La Fiscalía también pidió la sentencia de 100 años, o más, al director del hogar estatal, Santos Torres.

Se registró que el sitio tenía denuncias de maltrato y supuesta trata de personas. Se reportó, por igual, que presuntamente, las niñas estaban encerradas en una pequeña aula del hogar, lo cual obstaculizó la posibilidad de haber escapado del incendio.

La Fiscalía pidió 100 años para todos los implicados, excepto para Gloria Castro, quien podría cumplir solo 4 años de sentencia.