Plan B tambalea: Morena no alcanza los votos sin el PT

El avance del denominado Plan B en materia electoral enfrenta un nuevo obstáculo en el Senado de la República. Aunque la iniciativa ya avanzó en comisiones, su aprobación en el pleno requiere una mayoría calificada que Morena no logra reunir sin el respaldo del Partido del Trabajo (PT). La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum necesita al menos 86 votos de los 128 senadores, en caso de asistencia total, para ser avalada y continuar su proceso legislativo hacia la Cámara de Diputados. Sin embargo, la aritmética política actual coloca al oficialismo en una posición compleja.

¿Cuántos votos tiene Morena y sus aliados? En el Senado, Morena cuenta con 67 legisladores, lo que le otorga una mayoría simple, pero no suficiente para aprobar reformas constitucionales. Para alcanzar la mayoría calificada, depende de sus aliados: - Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 14 votos - Partido del Trabajo (PT): 6 votos En conjunto, la alianza Morena-PVEM-PT suma 87 votos, apenas uno más de los necesarios. Esto significa que el respaldo del PT es determinante para el futuro del Plan B. No obstante, la postura del PT no está definida. Durante las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, los senadores de este partido se ausentaron, lo que encendió alertas dentro del oficialismo. La ausencia del PT cambia el escenario Si el PT decide no participar en la votación del pleno, el número requerido para la mayoría calificada podría ajustarse a 82 votos, dependiendo de la asistencia. En ese escenario: - Morena + PVEM sumarían 81 votos - Haría falta al menos un voto adicional de la oposición Esto implica que Morena tendría que negociar con legisladores del PRI, PAN o Movimiento Ciudadano para avanzar con la iniciativa, algo que no parece sencillo dadas las diferencias políticas. Además, el panorama se complica aún más por divisiones internas. El senador del PT, Luis Armando Melgar, ha sido crítico del proyecto, al señalar que representa “un retroceso” y que no garantiza condiciones de equidad electoral.

Las claves del conflicto político El desacuerdo del PT se centra en aspectos específicos de la reforma, como la propuesta de que la consulta de revocación de mandato coincida con la elección intermedia de 2027 y que sea promovida por la titular del Ejecutivo. Estos puntos han generado tensiones dentro de la alianza oficialista y han puesto en duda la viabilidad del Plan B en su forma actual. Para que la reforma avance, el proceso legislativo aún debe cumplir varias etapas: 1. Aprobación por mayoría calificada en el Senado 2. Revisión y votación en la Cámara de Diputados 3. Validación por al menos 17 congresos locales 4. Declaratoria de constitucionalidad Un escenario incierto para el Plan B La falta de definición del PT y la posibilidad de votos en contra dentro de la misma alianza dejan al Plan B en una posición incierta. Morena, que cuenta con la mayoría simple, enfrenta el reto de construir consensos más amplios si quiere concretar esta reforma electoral. En este contexto, la negociación política será clave. Sin el PT presente o sin el respaldo total de sus integrantes, el oficialismo dependerá de la oposición, lo que podría modificar el rumbo de la iniciativa o incluso frenar su avance en el Senado. El desenlace dependerá de las decisiones que tomen los grupos parlamentarios en los próximos días, en un escenario donde cada voto cuenta y puede definir el futuro de una de las reformas más relevantes en la agenda política actual.

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