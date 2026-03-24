Se aprueba el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 marzo 2026
    Se aprueba el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado
    Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos se reunieron de manera extraordinaria para discutir el dictamen enviado desde la presidencia de la república en materia electoral (Plan B). En la imagen, los integrantes de las comisiones votan para dar inicio a la discusión del Plan B. Cuarto oscuro | Daniel Augusto

A pesar de su aprobación y traslado a pleno, senadores del PAN y el PRI han denunciado ‘centralismo’

El 24 de marzo se reportó que el Plan B de la presidenta Sheinbaum, en materia electoral, fue aprobado por el Senado y será llevado a pleno.

Se destacó que el dictamen fue aprobado con 24 votos a favor y 11 en contra. Medios de opinión y análisis resaltaron que la ausencia del Partido del Trabajo (PT) no logró mitigar la cantidad de votos, necesarios, que fueron otorgados, presuntamente, por Morena y el Partido Verde.

Se tiene estimado que la propuesta será llevada a pleno para el turno vespertino del miércoles, 25 de marzo, tras una primera lectura.

TE PUEDE INTERESAR: Critica Woldenberg al ‘Plan B’: buscan más poder

A pesar de la votación favorable durante la sesión de comisiones, partidistas de la oposición dieron sus comentarios en contra del Plan B de Sheinbaum.

Por su parte, el senador del PAN, Marko Cortés, acusó lo siguiente ‘Esta reforma no reduce privilegios, los amplía, se gasta más, todo para la presidencia en un régimen ya no republicano sino centralista’.

En paralelo, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, colaboró con las acusaciones de ‘centralismo’, diciendo que la reforma es ‘absolutamente centralista, inequitativa, no hay ninguna revocación, es una simulación, no elimina privilegios y lo que si pasa es que la presidenta será la única persona que podrá hacer campaña con financiamiento público para el 2027, eso no es democracia directa’.

Por su parte, Ricardo Anaya del PAN, aseveró contra la propuesta de la presidenta, asegurando que ‘es de una incompetencia la gente que le pasó a firma a la Presidenta. Es la más chafa, pobre precaria, malhecha que ha mandado la Presidenta’.

TE PUEDE INTERESAR: Senado votará en comisiones el Plan B electoral; PT no asegura apoyo y Taddei será escuchada

Después de la sesión de Comisiones, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, compartió una fotografía con los senadores del PT y el Partido Verde.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Oposición
Política
Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena
PAN
Partido Del Trabajo

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La única regla

La única regla
true

Gasolina por las nubes y nosotros con el Jesús en la boca
La presidenta Sheinbaum abrió la puerta a iniciar una investigación penal por la contaminación.

Descarta Marina presencia de hidrocarburo en Golfo de México
Elementos de seguridad desplegaron un operativo tras el ataque armado dentro del plantel educativo.

Balacera en preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas deja dos maestras muertas; detienen a un adolescente
Autoridades validan registros de la Beca Rita Cetina; el comprobante puede recuperarse en línea antes de la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2026: cómo recuperar el comprobante de registro y cuándo se entregará el apoyo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
El originario de Tlaxcala dará un concierto con duración aproximada de 90 minutos.

Carlos Rivera en Saltillo: horarios, boletos y todo sobre su concierto en Parque Las Maravillas este 27 de marzo

El repechaje del Mundial 2026 en México no llena estadios pese a boletos desde 200 pesos. Factores económicos y deportivos explican la baja demanda.

Repechaje del Mundial 2026... en 200 y 300 pesos, las entradas en Monterrey y Guadalajara