Se aprueba el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado

Se destacó que el dictamen fue aprobado con 24 votos a favor y 11 en contra. Medios de opinión y análisis resaltaron que la ausencia del Partido del Trabajo (PT) no logró mitigar la cantidad de votos, necesarios, que fueron otorgados, presuntamente, por Morena y el Partido Verde.

El 24 de marzo se reportó que el Plan B de la presidenta Sheinbaum , en materia electoral, fue aprobado por el Senado y será llevado a pleno.

Se tiene estimado que la propuesta será llevada a pleno para el turno vespertino del miércoles, 25 de marzo, tras una primera lectura.

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A pesar de la votación favorable durante la sesión de comisiones, partidistas de la oposición dieron sus comentarios en contra del Plan B de Sheinbaum.

Por su parte, el senador del PAN, Marko Cortés, acusó lo siguiente ‘Esta reforma no reduce privilegios, los amplía, se gasta más, todo para la presidencia en un régimen ya no republicano sino centralista’.

En paralelo, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, colaboró con las acusaciones de ‘centralismo’, diciendo que la reforma es ‘absolutamente centralista, inequitativa, no hay ninguna revocación, es una simulación, no elimina privilegios y lo que si pasa es que la presidenta será la única persona que podrá hacer campaña con financiamiento público para el 2027, eso no es democracia directa’.

Por su parte, Ricardo Anaya del PAN, aseveró contra la propuesta de la presidenta, asegurando que ‘es de una incompetencia la gente que le pasó a firma a la Presidenta. Es la más chafa, pobre precaria, malhecha que ha mandado la Presidenta’.