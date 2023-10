Plantea Samuel García posibilidad de consulta para ver si va por la Presidencia

MONTERREY, NL- Aunque ya cuenta con la licencia por seis meses para separarse de su cargo como gobernador, Samuel García, planteó por primera vez la posibilidad de una consulta a los ciudadanos para ver si va o no por la presidencia de México.

“El lunes (que pase su Segundo Informe de Gobierno) con mayor reflexión tal vez haga una consulta, tal vez pregunte, tal vez exponga motivos y entonces sí que Nuevo León me haga una crítica. Hoy aquí estoy y no me pienso ir”, sostuvo.

Destacó que le falta preguntarle a Nuevo León y a su familia que opinan de una virtual candidatura a la presidencia de la nación.

“A mí me falta consultarle a Nuevo León qué opina, me falta hablar con mi familia a ver qué opina, me falta ver mis temas álgidos y luego cerrarlos al 100, al pie de la letra, y luego lo que a todo mundo se le olvida es que a partir de ahí empieza una precampaña”, explicó.

Dijo que faltan cuatro meses para que Movimiento Ciudadano defina un candidato.

“Estos brutos creen que yo desde diciembre voy a dejar al PRIAN o a la manzana (Arturo Salinas) que se quedé con mi gobierno, no va a pasar”, sostuvo.

También aclaró que él no solicitó una licencia absoluta o definitiva “no me voy de Nuevo León”.

“Lo que puse en el escrito es si llegó a competir es una licencia temporal para competir, yo no me voy, no estoy enfermo, ni en el hospital, ni me voy a desaparecer de Nuevo León, entonces no aplica ese artículo”, comentó.

También aclaró que no ocupa al Congreso el día que se quiera “lanzar”.

“Jurisprudencia de un caso de Nuevo León, aplicable, dice basta con que dejes de cobrar para que participes, no ocupo al Congreso, no ocupo al tribunal, no ocupo ni un juez. Dice: “basta con que dejes de cobrar” y yo nunca he cobrado, pero hoy le digo a Nuevo León: estoy enfocado en Nuevo León, tengo mi informe el sábado y estoy metido en eso”, explicó.

Aclaró que el Congreso estatal montó un show por el escrito de solicitud de licencia que presentó y porque siempre están pensando como entorpecer lo que hace.

“Todo lo que hizo el Congreso es circo, maroma y teatro porque lo que hice el lunes fue decirles que, en caso de querer competir, eso dice el escrito, en caso de querer competir me separaría seis meses y dejaría a Javier Navarro Velasco, encargado del despacho”, aclaró.

Sin embargo, mencionó que los diputados locales siempre están viendo como “le meten el pie”.

“Han de haber dicho ¿cómo le hago para que Samuel no se vaya? Ah, pues le pongo un impresentable, le nombro a la manzana (Arturo Salinas), porque creen que así me van a frenar”, comentó.

Apuntó que tiene “pitarras” (soplones) que le avisan todo y le dijeron que PRI y PAN no quieren que compita en las elecciones porque mandataría a su candidata Xóchitl Gálvez a un tercer lugar.

“Entonces qué dice esta gente, pues sí dejamos a alguien que le estorbe su gobierno no se va a poder ir, nada más que pasan por alto que yo jamás les voy a dejar mi gobierno al PRIAN, pues les gané”, expuso.

Se refirió a algunos recursos legales que no especificó, pero más tarde el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, reveló que presentarían controversias constitucionales por el nombramiento de Arturo Salinas como gobernador interino.