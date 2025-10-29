‘Pobres nacieron y pobres morirán’: hijo de tequilero insulta a campesinos y su padre pide perdón

GUADALAJARA, JAL.- El empresario Jesús Partida Meléndrez, fundador y propietario de la marca Tequila Tres Mujeres, ofreció una disculpa pública al campesinado mexicano luego de que su hijo, Pablo Partida, difundiera en redes sociales un video en el que insultó a los agricultores que protestan en Jalisco para exigir un mejor precio al maíz.

En su mensaje, difundido este lunes, el empresario lamentó profundamente las expresiones de su hijo, a quien atribuyó “inconsciencia y falta de empatía” por los agravios dirigidos al movimiento campesino.

“Me veo en la obligación y responsabilidad de manifestarles, a nombre de mi familia ‘Partida Padilla’, una sincera y profunda disculpa, ya que no compartimos los comentarios ni la indiferencia hacia la lucha agraria legítima y pacífica que los manifestantes hacen en pro de sus justas exigencias”, expresó Partida Meléndrez en su comunicado oficial.

El empresario subrayó que su familia ha vivido del campo “desde nuestros orígenes” y que su empresa es fruto directo del trabajo agrícola. “Toda mi vida he sido agavero”, recordó, al tiempo que reiteró la solidaridad de Tequila Tres Mujeres con las causas sociales y campesinas.

El mensaje surge tras la polémica generada por un video en el que Pablo Partida calificó a los manifestantes como “pinches chairos” y “pobres mentales”, afirmando que “pobres nacieron y pobres morirán”. Las declaraciones, hechas mientras los agricultores bloqueaban carreteras federales en Jalisco, fueron condenadas por colectivos como Agaveros Unidos, que consideraron ofensiva y clasista la postura del joven.