‘Pobres nacieron y pobres morirán’: hijo de tequilero insulta a campesinos y su padre pide perdón

Noticias
/ 29 octubre 2025
    ‘Pobres nacieron y pobres morirán’: hijo de tequilero insulta a campesinos y su padre pide perdón
    El mensaje surge tras la polémica generada por un video en el que Pablo Partida calificó también a los manifestantes como “pinches chairos” y “pobres mentales”. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Disculpas

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


SADER

El dueño de Tequila Tres Mujeres, Jesús Partida Meléndrez, pidió disculpas al campesinado mexicano por los comentarios clasistas de su hijo, quien insultó a productores de maíz durante las protestas en Jalisco

GUADALAJARA, JAL.- El empresario Jesús Partida Meléndrez, fundador y propietario de la marca Tequila Tres Mujeres, ofreció una disculpa pública al campesinado mexicano luego de que su hijo, Pablo Partida, difundiera en redes sociales un video en el que insultó a los agricultores que protestan en Jalisco para exigir un mejor precio al maíz.

En su mensaje, difundido este lunes, el empresario lamentó profundamente las expresiones de su hijo, a quien atribuyó “inconsciencia y falta de empatía” por los agravios dirigidos al movimiento campesino.

TE PUEDE INTERESAR: Campesinos del Bajío acusan a Sader de ‘simulación’: exigen 7 mil 200 pesos por tonelada

“Me veo en la obligación y responsabilidad de manifestarles, a nombre de mi familia ‘Partida Padilla’, una sincera y profunda disculpa, ya que no compartimos los comentarios ni la indiferencia hacia la lucha agraria legítima y pacífica que los manifestantes hacen en pro de sus justas exigencias”, expresó Partida Meléndrez en su comunicado oficial.

El empresario subrayó que su familia ha vivido del campo “desde nuestros orígenes” y que su empresa es fruto directo del trabajo agrícola. “Toda mi vida he sido agavero”, recordó, al tiempo que reiteró la solidaridad de Tequila Tres Mujeres con las causas sociales y campesinas.

TE PUEDE INTERESAR: México aún no podrá exportar ganado a EU: plaga del gusano barrenador mantiene cerrada la frontera

El mensaje surge tras la polémica generada por un video en el que Pablo Partida calificó a los manifestantes como “pinches chairos” y “pobres mentales”, afirmando que “pobres nacieron y pobres morirán”. Las declaraciones, hechas mientras los agricultores bloqueaban carreteras federales en Jalisco, fueron condenadas por colectivos como Agaveros Unidos, que consideraron ofensiva y clasista la postura del joven.

El video se viralizó en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde usuarios exigieron un pronunciamiento de la empresa. Horas más tarde, Tequila Tres Mujeres publicó la carta firmada por su fundador, quien reiteró que la compañía “no comparte esos valores ni esas expresiones”.

El conflicto entre los productores agrícolas y el gobierno federal continúa luego de que fracasaran las negociaciones por el precio de garantía del maíz. Los campesinos exigen que el pago por tonelada se eleve a 7 mil 200 pesos, mientras que la oferta oficial se mantiene en 6 mil 050 pesos, lo que ha provocado bloqueos en carreteras de Jalisco, Guanajuato y Michoacán desde la semana pasada. Con información de Agencias

Temas


Disculpas

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


SADER

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas