Pone reforma laboral en jaque al empleo

Con apenas un 2.7 por ciento de desempleo, hasta 18 por ciento de rotación de personal, un alza acumulada de más de 100 por ciento en el salario mínimo en los últimos 5 años y la inminente reducción de la jornada semanal obligatoria, el empleo y su competitividad está en jaque, alertaron especialistas.

Ello porque ahora viene una iniciativa de Ley que obligará a las empresas a cumplir cuotas de contratación de personas con capacidades diferentes, adultos mayores, origen étnico, migrantes y de la comunidad LGBT+.

El pasado viernes se aprobó un nuevo aumento de 20 por ciento al salario mínimo general para el 2024, con lo que acumulará en todo el sexenio un alza del 182 por ciento nominal y del 110 por ciento real, esto es haciendo los ajustes por inflación.

Armando Guajardo Torres, director jurídico de la Coparmex Nuevo León, advirtió que las condiciones económicas y sociales en las que están planteadas las iniciativas elevarán los costos de personal para las empresas, lo que restará competitividad al trabajo en México.

”Se está incidiendo en pérdida de competitividad del factor trabajo, sobre todo por los costos que esto representa”, sostuvo.

Añadió que en otros países en los que se instrumentaron cuotas de contratación para grupos vulnerables, como Colombia e India, hubo una gradualidad y los porcentajes fueron de 2 y 1 por ciento, respectivamente.

Álvaro García Parga, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa, señaló que la iniciativa reforma que impondría cuotas de contratación que propuso el Diputado Manuel Baldenegro, presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, amalgama las que se habían presentado previamente para imponer cuotas, como lo eran la de un 5 por ciento de adultos mayores y la del mismo porcentaje para personas con capacidades diferentes.

Ahora, la propuesta de Baldenegro plantea un 10 por ciento de cuota para todos los grupos vulnerables, aglutinándolos en una sola, la cual aplicaría para negocios de más de 50 trabajadores.

”La iniciativa de Baldenegro ya iba a ser aprobada, pero la bajaron el pasado martes para someterla a más discusión con distintos sectores”, refirió García Parga.

Los especialistas coincidieron en que el porcentaje de cuotas para contratación de grupos vulnerables es muy alto, difícil de conseguir para algunas actividades y que hasta ahora no contempla la gradualidad que requeriría su cumplimiento.

”En la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas... que es otra iniciativa, no es que el sector empleador esté en contra, sino que lo que se ha dicho es que no es el momento, por las condiciones actuales, que no hay ni gente suficiente para cubrir la actual jornada”, indicó Guajardo.

”La disminución de horas para empresas pequeñas, medianas y micro es un impacto muy fuerte para poderlo cubrir y además no, no hay personas disponibles para cubrir los horarios laborales”.

García Parga consideró que la implementación conjunta de todas las reformas laborales implican problemas de instrumentación que las empresas no podrán solventar.