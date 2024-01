Por no usar pronombres femeninos trans intenta ‘cancelar’ a zapatero, no resultó como esperaba

En las últimas horas, comenzó a hacerse viral un polémico caso en X (antes Twitter), en el que una persona identificada como Meli la Panda denunció un supuesto caso de discriminación en un establecimiento comercial en la Ciudad de México.

Ayer, 23 de enero de 2024, la cuenta @meliwitchi compartió en la plataforma X un video en el que se ve a un zapatero negarse en reiteradas ocasiones a utilizar pronombres femeninos para referirse a Meli.

“Esta persona me atendió muy agresivamente, le pedí amablemente que me dijera ella porque no paraba de decirme ÉL”, escribió en su publicación.