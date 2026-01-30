PRI cierra filas contra la ‘Ley Maduro’ y advierte embate de Morena contra instituciones

CDMX.- Senadores y diputados federales del PRI acordaron rechazar la reforma electoral impulsada por Morena y la llamada “4T”, a la que calificaron como “Ley Maduro”, de cara al periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero.

El acuerdo se tomó al iniciar la V Reunión Plenaria para definir la Agenda Legislativa del Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Trabajos de la LXVI Legislatura, en un encuentro encabezado por Alejandro Moreno y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, con participación de legisladores de ambas cámaras.

En sus declaraciones, Moreno afirmó que están “firmes y de pie”, listos para dar resultados, defender a las familias mexicanas y llevar a las cámaras legislativas “las preocupaciones y el sentir del pueblo de México”, durante el arranque de los trabajos.

En ese mismo contexto, acompañado por Carolina Viggiano, sostuvo que es un momento para reafirmar que su partido es “la opción en la oposición”, al argumentar que cuenta con experiencia y carácter en el Congreso.

Como antecedente del posicionamiento, Añorve afirmó que se vive un momento crítico para la democracia y acusó un embate constante contra las instituciones; adelantó una postura firme frente a iniciativas que, dijo, implican riesgos para el Estado de derecho, entre ellas la llamada “Ley Maduro” y la propuesta de “jueces sin rostro”.

En reacciones, el coordinador priista en el Senado sostuvo que ambas medidas serían contrarias a derechos humanos y a tratados internacionales suscritos por el país, y anunció continuidad en denuncias ante cualquier intento de debilitamiento del marco legal o concentración del poder.

En el plano institucional, Añorve mencionó casos de presunta corrupción y mala gestión —como Tren Maya, Birmex y Segalmex— y cuestionó decisiones recientes en política exterior “sin transparencia ni sustento institucional”, al subrayar la responsabilidad del Senado en esa materia.