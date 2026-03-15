PRI exige frenar ola de feminicidios en Morelos tras muertes de alumnas de la UAEM

CUERNAVACA, MOR.- El senador Ángel García Yáñez hizo un llamado a las autoridades federales y del estado de Morelos para poner fin a la ola de feminicidios, violencia e inseguridad registrada recientemente, y exigió que se garantice la paz y seguridad para estudiantes, trabajadores y la sociedad en general.

Tras el fallecimiento de dos alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el legislador del PRI reprochó la falta de resultados de las autoridades de seguridad federales y estatales, así como la ausencia de una estrategia de prevención y combate a la delincuencia.

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El senador señaló que esa situación ha tenido como consecuencia la muerte de las jóvenes Kimberly Joselin Ramos y Aylín Rodríguez Fernández, casos que, dijo, evidencian el deterioro de la seguridad en la entidad.

García Yáñez también lamentó el feminicidio de Carla Toledo Gómez y afirmó que estos hechos “han generado una ola de temor y desconfianza” entre la comunidad estudiantil y entre las y los morelenses en general.

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En este contexto, reconoció la labor de colectivos feministas de Morelos que demandan estrategias y acciones institucionales para prevenir la violencia de género, aunque consideró que sus esfuerzos son “bienvenidos” pero insuficientes ante la falta de respuesta gubernamental.

“Es lamentable que no se cuente con una estrategia de prevención del delito que garantice la seguridad de las y los estudiantes en diversos espacios educativos, pero más lamentable es que las autoridades de seguridad locales y federales no den respuesta a las demandas de la sociedad del estado, que exige un alto a la inseguridad”, enfatizó.

El senador advirtió que desde el Senado de la República continuará exigiendo acciones concretas de prevención y combate a la delincuencia, así como el reforzamiento de la seguridad en inmediaciones de planteles educativos y en espacios públicos del estado.