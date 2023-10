PROFECO: Qué es el ‘mercado gris’ y cómo saber si mi celular no está homologado en México

En un esfuerzo por frenar el crecimiento del mercado gris de smartphones en México, Samsung y Motorola han emprendido una cruzada contra los dispositivos no homologados. Esto plantea preguntas importantes para los usuarios: ¿qué significa ‘mercado gris’? ¿Cuáles son las normas oficiales mexicanas (NOM)? ¿Cómo pueden los usuarios determinar si su celular está homologado? A continuación, desglosamos todo lo que necesitas saber sobre este tema candente.

El término ‘mercado gris’ se refiere al comercio de productos que, por lo general, se realiza a través de tiendas no oficiales. Esto no significa necesariamente que los productos sean ilegales o no originales, ya que suelen ser fabricados por la misma marca. Sin embargo, cuando estos productos llegan a México sin pasar por un proceso de revisión adecuado, es probable que no cumplan con las normas oficiales de seguridad y funcionamiento requeridas para su distribución en el país.

¿SI MI CELULAR NO ESTÁ HOMOLOGADO NO SE PUEDE USAR EN MÉXICO?

Ante la pregunta: ¿Significa esto que no se pueden usar en México? La respuesta es no. Muchos productos importados desde otros países, como China, pueden funcionar en México, pero no hay garantía de que lo hagan de manera segura. Algunos dispositivos pueden carecer de las bandas necesarias para conectarse a las redes celulares o incluso pueden no incluir el idioma español, pero aun así, siguen funcionando.

Este fenómeno ha dado lugar a un mercado gris sin regulación en países de América Latina, incluyendo México, donde los smartphones importados se venden a precios reducidos, lo que a menudo atrae a los consumidores finales.