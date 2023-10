¿Es legal que me revisen el ticket de compra en Sams’ Club y Costco?: Esto dice la Profeco

TE PUEDE INTERESAR: No es posible traspasar créditos Infonavit, cuidado con este engaño

Además, en algunos casos también revisan el ticket para cerciorarse de que las promociones se hayan aplicado correctamente. En teoría, so un artículo no fue cobrado por el cajero, no se le carga al cliente, solamente se anota para llevar un control de calidad en el servicio.

Ahora que conoces la razón por la que te comprueban tu ticket al salir de compras, no permitas que te obliguen a aceptar dicha revisión, pues estás en tu derecho de negarte. La Profeco pide a la población denunciar y emitir las quejas correspondientes para eliminar estas prácticas que son molestas para el consumidor.

Cuéntanos, ¿Qué te pareció este artículo?