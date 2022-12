“Pero no, es un asunto complejo de punto de vista tecnológico. Lo pintaban muy bonito los técnicos, que no iba a haber problema. Y no, es bastante complicado”, lamentó AMLO.

Apenas el pasado mes de agosto, el presidente se reunió con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde discutiría su idea de proveer internet gratuito a todo México.

“Lo he dicho otras ocasiones, los trabajadores electricistas, la CFE logró llevar el servicio de energía eléctrica al 99.6 por ciento de los mexicanos, hasta las comunidades más apartadas, ¿por qué no vamos a poder con lo de internet?”, cuestionó.

