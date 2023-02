TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo murió Proteo, el perro rescatista de la Sedena?

De acuerdo con las declaraciones del soldado y entrenador de Proteo, Carlos Villeda Márquez, el can pastor alemán falleció a causa del clima frío extremo, el largo viaje de México a Turquía y la avanzada edad del perro. A lo largo de casi 10 años, laboró en distintos sismos como el de 2017 en la Ciudad de México, 2021 en Haití, 2016 en Ecuador y en Turquía; así como otros desastres como el deslizamiento de Guatemala en 2015.

“Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los (perros) que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo, quisiera que así sean reconocidos”, mencionó el elemento.