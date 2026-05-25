Protesta en prisión de Venezuela provoca investigación de la Fiscalía

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    Protesta en prisión de Venezuela provoca investigación de la Fiscalía
    El 24 de mayo se reportó una protesta dentro de las instalaciones del Internado Judicial de Barinas (Injuba) Vanguardia

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado numerosos casos de abuso por parte de las autoridades del penal

El 25 de mayo, la Fiscalía General de Venezuela informó la apertura de una investigación penal a causa de la protesta de los reos en el Internado Judicial de Barinas (Injuba). Los prisioneros denunciaron abusos de la autoridad y maltratos por parte de los funcionarios.

El Ministerio Público de Venezuela informó que la respuesta de las autoridades, tras haber registrado la denuncia de los prisioneros, fue inmediata. Se detalló que el caso comenzará a ser supervisado por la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos.

Se ha comisionado a la Fiscalía 49.° Nacional con competencia plena en materia de derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido y determinar sus causas’ informaron las autoridades.

La Fiscalía venezolana reiteró su prioridad por proteger y garantizar los derechos humanos en los centros penitenciarios. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que 112 mujeres, participantes en la protesta del Injuba fueron transportadas a una locación no especificada.

Las familias continúan sin acceso a la verdad, justicia ni responsables plenamente identificados, mientras las denuncias relacionadas con torturas, malos tratos, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y otras violaciones a los derechos humanos siguen acumulándose dentro de las cárceles y calabozos policiales’, detalló la ONG.

El traslado fue anunciado por la misma directora del anexo femenino del penal. El comunicado se lo presentó a los familiares de los presos. La directora también notificó que al penal llegarán jueces y fiscales para revisar los casos e instalar una mesa técnica en el penal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desastre-en-penales-con-rocha-moya-documentan-sobornos-a-custodios-OG20733379

En la protesta del 24 de mayo, los internos del Injuba pidieron la destitución de Elvis Macuare Guerrero, director del penal. Dentro de las denuncias, la ONG destacó que la prisión previene la visita de familiares a la prisión.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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