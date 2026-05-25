Protesta en prisión de Venezuela provoca investigación de la Fiscalía

El 25 de mayo, la Fiscalía General de Venezuela informó la apertura de una investigación penal a causa de la protesta de los reos en el Internado Judicial de Barinas (Injuba). Los prisioneros denunciaron abusos de la autoridad y maltratos por parte de los funcionarios.

El Ministerio Público de Venezuela informó que la respuesta de las autoridades, tras haber registrado la denuncia de los prisioneros, fue inmediata. Se detalló que el caso comenzará a ser supervisado por la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos.

‘Se ha comisionado a la Fiscalía 49.° Nacional con competencia plena en materia de derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido y determinar sus causas’ informaron las autoridades.