Protesta en prisión de Venezuela provoca investigación de la Fiscalía
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La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado numerosos casos de abuso por parte de las autoridades del penal
El 25 de mayo, la Fiscalía General de Venezuela informó la apertura de una investigación penal a causa de la protesta de los reos en el Internado Judicial de Barinas (Injuba). Los prisioneros denunciaron abusos de la autoridad y maltratos por parte de los funcionarios.
El Ministerio Público de Venezuela informó que la respuesta de las autoridades, tras haber registrado la denuncia de los prisioneros, fue inmediata. Se detalló que el caso comenzará a ser supervisado por la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos.
‘Se ha comisionado a la Fiscalía 49.° Nacional con competencia plena en materia de derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido y determinar sus causas’ informaron las autoridades.
La Fiscalía venezolana reiteró su prioridad por proteger y garantizar los derechos humanos en los centros penitenciarios. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que 112 mujeres, participantes en la protesta del Injuba fueron transportadas a una locación no especificada.
‘Las familias continúan sin acceso a la verdad, justicia ni responsables plenamente identificados, mientras las denuncias relacionadas con torturas, malos tratos, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y otras violaciones a los derechos humanos siguen acumulándose dentro de las cárceles y calabozos policiales’, detalló la ONG.
El traslado fue anunciado por la misma directora del anexo femenino del penal. El comunicado se lo presentó a los familiares de los presos. La directora también notificó que al penal llegarán jueces y fiscales para revisar los casos e instalar una mesa técnica en el penal.
En la protesta del 24 de mayo, los internos del Injuba pidieron la destitución de Elvis Macuare Guerrero, director del penal. Dentro de las denuncias, la ONG destacó que la prisión previene la visita de familiares a la prisión.