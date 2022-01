$!Pruebas COVID-19... ¿qué tan confiables son?

Le siguen Standard Q Covid-19 Ag Nasal Test de la marca SD Biosensor Inc. con el 91.50 por ciento, y Ecotest Covid-19 Antigen Rapid Test Device del fabricante Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. con el 90.76 por ciento.

También aparecen Covi-stix Covid-19 virus rapid antigen detection test del fabricante Shengshou Fortune Bioscience Co- Ltd com el 91.89 por ciento; GeneFinder Covid-19 Ag Rapid Test de Osang Healthcare Co. Ltd con el 90.16 por ciento, y finalmente Standard Q Covid-19 Ag Test de SD Biosensor, Inc con el 93.12 por ciento.

La demanda de pruebas se ha elevado tanto que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que durante los últimos días han realizado aproximadamente 30 mil pruebas al día.

De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, la escasez de las pruebas es una situación derivada de una falta de pruebas a nivel mundial por la limitada capacidad para su producción.