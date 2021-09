PVEM demanda a INE investigar si PAN violó Ley de Partidos Políticos tras reunión con VOX

Tras la reunión que un grupo de senadores del PAN sostuvo con dirigentes del partido político español VOX, el Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar si los panistas no cometieron violaciones a la Ley General de Partidos Políticos.

Juan Carlos Natale López, vicecoordinador de la bancada pevemista en San Lázaro, dijo que no es suficiente que los panistas se hayan deslindado de esa agrupación, por lo que es necesario saber si la firma del documento conocido como Carta de Madrid, impulsado por políticos y organizaciones de nacionalidad española, contraviene los dispuesto en los artículos 23 y 25 de la mencionada ley.

Precisó que la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 23 que los partidos políticos tienen derecho a establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno.

Mientras, agregó, en el artículo 25 se señalan las obligaciones de los partidos políticos a actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión.

Por este motivo, el diputado Natale López, presentó un punto de acuerdo para demandar una investigación en ese sentido por parte de las autoridades electorales.

La semana pasada, dirigentes del partido político español VOX y de la fundación Disenso estuvieron en nuestro país con el objetivo de, según sus propios dichos, “sumar apoyos en defensa de la libertad, el Estado de derecho y la democracia”, a través de la firma de un documento conocido como la Carta de Madrid.

“La visión simplista de la historia de México de VOX es de caricatura, y es una ofensa para nuestro país por la visión reduccionista y estrecha que plantea”, indicó el diputado Juan Carlos Natale.

Además, dijo que la firma por parte de los senadores panistas de la Carta de Madrid es una gran falta de respeto para todos los refugiados republicanos españoles, que llegaron a México huyendo de la represión franquista, y para sus descendientes, y para la historia del gobierno soberano mexicano que les dio protección y asilo desde hace muchos años.

También, rompe con una tradición diplomática mexicana incluyente, que he recibido con los brazos abiertos a todos aquellos que han salido huyendo de sus países por causas políticas, tratando de no meterse en los asuntos internos de otras naciones.

“Más allá de lo anquilosado que resulta el hecho de revivir posturas correspondientes a la Guerra Fría o de suponer la existencia de una conspiración para imponer una determinada agenda ideológica, es importante revisar si la presencia en México de dirigentes del partido político español VOX y de la fundación Disenso representa una violación a lo dispuesto por nuestra Constitución y por las leyes mexicanas en cuanto respecta a actos de intervencionismo por parte de personajes de nacionalidad extranjera”, concluyo el pevemista.

(Tomado de Reporte Índigo)