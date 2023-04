¿Qué hora es? Relojes se adelantan y causa confusión... pese a que ya no existe el Horario de Verano

“Se cambió en automático el horario, muchos trabajadores y gente ni cuenta se darán, muchos teléfonos no dejan cambiar la hora.” (sic), mencionó un usuario de redes sociales.

Como ya era costumbre, los celulares y computadoras cambiaron su hora al atender el extinto Horario de Verano este domingo 2 de abril, por lo que a la 1:59 de la madrugada , en lugar de pasar a las 2:00 de la mañana, muchos relojes marcaron las 3:00 am como cada primer domingo de abril desde se implementó el cambio horario.

El usuario de Twitter, Cristian Tolentino, explicó que no es que los teléfonos estén fallando, sino que “hoy hubiéramos cambiado al horario de verano adelantando 1 hora si no se hubiera eliminado en México, pero algunos dispositivos como celulares, teléfonos y servidores lo hicieron de forma automática al no recibir esta nueva adecuación en el sistema”, escribió en la red social.

