‘Que no puedan vender ni uno’, Trump insiste en aranceles superiores al 200% contra vehículos de México

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el domingo que podría imponer aranceles superiores al 200% a los vehículos importados de México, al afirmar que su objetivo sería impedir la venta de automóviles de México a Estados Unidos.

“Todo lo que estoy haciendo es decir ‘pondré 200 o 500, no me importa’. Pondré un número en el que no puedan vender ni un coche“, dijo durante una entrevista en Fox News que se emitió el domingo. “No quiero que perjudiquen a nuestras empresas automovilísticas”.

TE PUEDE INTERESAR: Sin datos veraces, Donald Trump afirma que inmigrantes quitan empleos a los ciudadanos hispanos

Trump, que se enfrenta a la demócrata Kamala Harris en una reñida carrera, ha prometido previamente que si es elegido de nuevo como presidente establecería un arancel del 100% a los autos y camiones importados con el objetivo de ayudar a la industria automovilística nacional.

En un mitin celebrado la semana pasada en Juneau, Wisconsin, Trump duplicó la cifra.

“Cuando utilizo 200 lo hago como un número”, dijo durante la entrevista en Fox News. “No quiero su coche. No podrán vender autos. No voy a dejar que construyan una fábrica justo al otro lado de la frontera y vendan millones de autos en Estados Unidos y destruyan aún más Detroit”.

Trump ya amenazó anteriormente con imponer grandes aranceles a los autos procedentes de México como presidente y como candidato en 2016.

Imponer aranceles de hasta 25% a los autos y componentes mexicanos podría tener graves impactos en la industria y elevar los costos de los vehículos, dijeron los fabricantes de automóviles en 2019.

TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza a John Deere con ponerle aranceles de 200% si traslada producción a México

A instancias de Trump, en 2018 Estados Unidos, México y Canadá renegociaron el acuerdo de libre comercio de América del Norte, agregando disposiciones que, según funcionarios estadounidenses, mantendrían más del sector de fabricación de automóviles fuertemente regionalizado en Estados Unidos.

Con información de Reuters