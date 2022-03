¿Qué pasaría si explota la planta nuclear de Zaporiyia por la invasión de Rusia a Ucrania?

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba dijo que de darse una explosión en la planta, sería 10 veces más grande que Chernobyl.

“El ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporiyia, la planta de energía nuclear más grande de Europa. El fuego ya se ha desatado. Si explota, ¡será 10 veces más grande que Chernobyl! ¡Los rusos deben cesar INMEDIATAMENTE el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad!”, expresó Kuleba.

MÁS SOBRE LA GUERRA: Minuto a Minuto de la Guerra Rusia-Ucrania: Crece temor a Guerra Nuclear por ocupación rusa en plantas de Chernobyl y Zaporiyia

En 1986, el nivel de radioactividad alcanzó los 300 sieverts por hora, una cifra mucho mayor a la radiación actual de Zaporiyia. El nivel de radiación durante esa época logró contaminar alrededor de 140 mil kilómetros de terreno, afectando principalmente a Bielorrusia y Ucrania.

¿Qué pasa si explota una central nuclear?

Para iniciar, una central nuclear no puede explotar como una bomba atómica.

El funcionamiento de ambas es muy similar. De hecho, el combustible utilizado en las centrales y en algunas bombas atómicas es el mismo: el uranio. Sin embargo en las centrales nucleares la proporción alcanzada de U-235 (uranio enriquecido) se encuentra entre el 3 % y el 5 %, mientras que en una bomba atómica este llega a ser el 90 % para que pueda producirse la fisión y se consiga esa mortal y devastadora explosión.

Tras el ataque ruso, se tiene que entender que una central nuclear NO puede explotar como una bomba atómica por razones puramente físicas.

En las centrales nucleares se busca una reacción en cadena sostenida. Así, aunque en los reactores la fisión libera dos o tres neutrones, lo normal es que sólo uno de ellos impacte contra otro núcleo y provoque otra fisión, por lo que la tasa de reacción no aumenta.

La energía se libera a un ritmo constante para calentar agua, producir vapor y poner en movimiento las turbinas que alimentan el generador de electricidad.

Dada la cantidad de uranio no enriquecido contenido en su núcleo, si los neutrones no están moderados (es decir, su velocidad no está controlada) y comienzan a moverse a gran velocidad, se reduce la posibilidad de que choquen contra otro átomo, ya que el uranio los absorberá. Así, la reacción en cadena se verá interrumpida y no podrán producirse explosiones.