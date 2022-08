¿Quién es Tomás Zerón?... el hombre que encabezó torturas en el caso Ayotzinapa y huyó a Israel

Tras la caída de Jesús Murillo Karam, el ex procurador General de la República que fue detenido este viernes 19 de agosto, salió a relucir el nombre de otro ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas. Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), también está involucrado en el caso Ayotzinapa.

Zerón de Lucio ocupó la titularidad de la AIC durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y es señalado por autoridades judiciales de haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado, ‘El Cepillo’, presunto líder de Guerreros Unidos, grupo vinculado a la desaparición de los 43 normalistas. La tortura presuntamente ocurrió durante un interrogatorio videograbado en el que éste aparece encapuchado y esposado.

Tomás Zerón está en Israel, país al que México ya hizo la petición para que sea extraditado a nuestro país. Sin embargo, no ha sido detenido.

En octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al gobierno israelí pidiendo que el extitular de la AIC fuera entregado a México. Dos meses más tarde, en diciembre, el titular del Ejecutivo aseguró que su homólogo, Naftali Bennet, aceptó ayudar a que el proceso fuera completado.

Al presentar el informe preliminar sobre el caso Ayotzinapa, subsecretario de Gobernación, confirmó que representantes del gobierno federal negociaron la posibilidad de que Zerón colaborara con las autoridades para aclarar el caso Ayotzinapa bajo la figura del criterio de oportunidad. Sin embargo, el exfuncionario rechazó la propuesta.

“Quisiera entender por qué ha tardado tanto tiempo” el proceso de extradición de Tomás Zerón, señaló Encinas y añadió que en los próximos días, la Cancillería y la Fiscalía General de la República (FGR) darán información “muy pronto” sobre el proceso.

¿Quién es Tomás Zerón de Lucio?

Tomás Zerón de Lucio trabajó en temas de seguridad pública tanto en la administración de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. Es licenciado en Administración Industrial UPIICSA (IPN) y maestro en Ciencias Penales.

El exfuncionario llegó a la PGR en 2013 por designación directa del ex procurador Jesús Murillo Karam, detenido este viernes por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa” . Su experiencia en temas de inteligencia lo convirtió en un hombre clave en la reestructuración de la Procuraduría.

En 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón, Zerón de Lucio estuvo a cargo del Control policial de la Policía Federal Preventiva (PFP), en la Secretaría de Seguridad Pública, ahí conoció a Genaro García Luna, detenido el 10 de diciembre de 2019 en Texas , Estados Unidos, por cargos relacionados con el tráfico de drogas entre 2006 y 2012.

En mayo de 2007, Tomás Zerón fue cesado de su cargo en la PFP luego de que se registrara un ataque en Cananea, Sonora.

Luego ingresó como coordinador de Investigación y Análisis a la Procuraduría de Justicia del Estado de México, encabezada en ese entonces por Alfredo Castillo Cervantes, esto tras la renuncia del ex procurador mexiquense Alberto Bazbaz, provocada por el escándalo de Paulette, la niña que desapareció el 22 de marzo del 2010 y días después fue encontrada muerta en su recámara, entre la cajonera y el colchón de su cama.

En 2013, Zerón de Lucio salió de la Procuraduría mexiquense para convertirse en director en jefe de la AIC por designación directa del ex procurador federal Jesús Murillo Karam.

El 15 de septiembre de 2016, Tomás Zerón renunció a la AIC. Horas después, el expresidente Peña Nieto, lo designó como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Tomás Zerón y el caso Ayotzinapa

Tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, Tomás Zerón fue el principal encargado de la investigación del caso.

En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) señaló a Zerón como responsable de violar el proceso de investigación; así como de sembrar bolsas de plástico con osamentas en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero.

A partir de entonces, los padres de los 43 normalista de Ayotzinapa señalaron a Zerón como uno de los artífices de la llamada “verdad histórica”, la cual manejaba la teoría de que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula y sus restos fueron arrojados al río de San Juan.

Tomás Zerón es puesto bajo la mira del gobierno de AMLO

Luego de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, una de sus promesas de campaña fue resolver el caso de Ayotzinapa, por lo que el gobierno de México creó en 2018, por decreto, la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

Fue así que el 15 de septiembre de 2019, Encinas reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaría castigar a Tomás Zerón por el caso de Ayotzinapa.