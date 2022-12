¿Quiénes son “Los Ninis”?... y cuál es su relación con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

La presencia de una nueva célula criminal, durante los hechos del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, mejor conocido como el “Culiacanazo”, marcó la división que existe al interior del Cártel de Sinaloa, comandado por “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Se trata de ‘Los Ninis’, un grupo identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como clave para entender la lucha de poder entre otros grupos comandados por “El Mayo” Zambada, Caro Quintero y Aureliano “El Guano” Guzmán en contra de “Los Chapitos”, quienes han podido “doblegar” a los otros capos a través de este brazo armado, encargado de generar terror en Sinaloa.

De acuerdo con correos electrónicos de la Sedena, obtenidos por los hacktivistas Guacamaya, el origen de ‘Los Ninis’, un grupo conformado por jóvenes de entre 20 y 35 años, fue la intención de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán de amedrentar a los grupos que al interior del Cártel de Sinaloa buscan tener el control.

¿Quiénes son ‘Los Ninis’?

Los Ninis son un grupo identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como una pieza clave dentro del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con correos electrónicos de dicha institución de seguridad, hackeados por el grupo Guacamaya, son una organización conformada por personas entre los 20 y 35 años y con un perfil violento.

De acuerdo con los registros obtenidos a raíz del hackeo Los Ninis son una estructura importante para Alfredo, Ovidio y Archivaldo Guzmán, los hijos del Chapo. Los Ninis estarían bajo las ordenes de un individuo identificado como Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, sin embargo su nombre cobra diferentes formas en los diversos reportes.

Según informes militares la función principal de Los Ninis es formar un cuerpo de seguridad para Guzmán Salazar, según la Sedena habrían participado en el Culiacanazo, hecho que culminó con la liberación de Ovidio Guzmán.

El Nini supuestamente nació en Aguascalientes de Gárate, a unos 250 kilómetros de Culiacán, Sinaloa. Algunas versiones extraoficiales señalan que tendría aproximadamente 28 años de edad.

Miembros de La Chapiza capturados por grupos rivales

Durante el jueves 8 de diciembre presuntos miembros del cártel de La Plaza sometieron e interrogaron a un supuesto sicario de La Chapiza, las acciones quedaron registradas en una grabación.

El hombre sometido se identificó como Luis Ángel Olivera Hernández, alias El Pelón o El Gordito, proveniente de Mazatlán, Sinaloa y declaró que llegó a Ciudad Obregón luego de que un amigo lo contactara, vía Facebook además las tareas que le fueron encargadas fue secuestrar gente y matar inocentes.

“La neta cholos no se anden alucinando, no se vayan en el viaje que los van a alivianar, que les van a alivianar a la familia. Que el rollo aquí es plaza de ellos, todo eso es mentira, yo me empecé a dar cuenta cómo estaba el rollo y no es así”, fueron parte de las declaraciones de la víctima. Incluso dijo que intentó alejarse de la organización delictiva, sin embargo sus acciones le valieron amenazas y golpes para hacerlo desistir.

En otra acción similar ocurrida el pasado 30 de octubre, un grupo de personas armadas sometieron a un hombre identificado como miembro de La Chapiza.

“Gente de Obregón, estoy aquí, me tienen amarrado por culpa de ‘La Chapiza’ que me puso a trabajar, amenazándome a mí y a mi familia y así como a mí, tiene a dos o tres chavos trabajando, ya que ellos no cuentan con personal, unos porque los han matado, a otros los han agarrado, otros se han ido por falta de alimento no tienen ni que comer”, declaró en aquella ocasión la víctima.