Reabren puente El Progreso tras zanjas y bloqueo; reportan abasto afectado y turistas varados

Noticias
/ 25 febrero 2026
    Habitantes de la zona recuperaron la posibilidad de usar los caminos que conectan con Puerto Vallarta y Guadalajara. ESPECIAL
Autoridades estatales reportaron afectaciones al abasto y turistas varados en rutas hacia destinos con alta afluencia en temporada religiosa

GUADALAJARA, JAL.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Marina rehabilitaron el paso en el puente El Progreso, en el poblado de La Estancia, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, luego de que el domingo pasado fue inhabilitado tras daños provocados en ese tramo carretero.

El puente quedó afectado después de que presuntos delincuentes realizaron zanjas en la zona, en el contexto posterior a la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Durante los trabajos, personas que circulaban por el lugar reconocieron la reapertura y aplaudieron la labor de las fuerzas federales, con expresiones de agradecimiento y consignas a favor del país.

Autoridades estatales señalaron que la interrupción del paso generó problemas de abasto de alimentos y dejó a cientos de turistas varados, principalmente en Talpa de Allende y Mascota, ambos pueblos mágicos con afluencia de visitantes por turismo religioso en el periodo de Cuaresma y Semana Santa.

Con la reapertura, habitantes de la zona recuperaron la posibilidad de usar los caminos que conectan con Puerto Vallarta y Guadalajara sin pagar peaje, al restablecerse la ruta de tránsito habitual.

La intervención fue realizada por fuerzas federales en la zona afectada, como parte de las acciones para normalizar la circulación y reducir el impacto en comunidades y visitantes.

El restablecimiento del puente ocurre en un escenario en el que, tras operativos de alto impacto, se han reportado daños a infraestructura y bloqueos en distintos puntos, lo que obliga a activar medidas para recuperar movilidad y servicios básicos. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

