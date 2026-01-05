Reaparece canciller y fija postura: diálogo, única vía para Venezuela

CDMX.- El canciller Juan Ramón de la Fuente reapareció este lunes en actividades públicas, luego de haberse separado temporalmente de su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde el pasado 28 de noviembre por motivos de salud.

Durante su intervención, el secretario de Relaciones Exteriores condenó las acciones unilaterales en Venezuela y sostuvo que la vía del diálogo y la negociación es el único camino legítimo y necesario para generar condiciones que permitan avanzar hacia una solución pacífica.

De la Fuente se pronunció en estos términos en el marco de la XXVIII Reunión de Embajadores y Cónsules, donde dirigió un mensaje al cuerpo diplomático mexicano reunido en la sede de la cancillería.

Ante embajadores y cónsules, el canciller reiteró la postura histórica de México en favor del respeto al derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, principios que —dijo— deben prevalecer ante escenarios de alta tensión internacional.

En el encuentro también se transmitió la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la situación en Venezuela, alineada con la defensa del multilateralismo y el rechazo a medidas que vulneren la soberanía de los Estados.

La reaparición de De la Fuente se dio en un contexto de atención mediática, luego de que la SRE informara semanas atrás su separación temporal del cargo para atender asuntos de salud, sin que se detallaran mayores pormenores.

Con su participación en la reunión diplomática, el canciller retomó formalmente actividades públicas y marcó la línea de la política exterior mexicana frente a los recientes acontecimientos en América Latina. Con información de El Universal