Reaparece canciller y fija postura: diálogo, única vía para Venezuela

Noticias
/ 5 enero 2026
    Reaparece canciller y fija postura: diálogo, única vía para Venezuela
    La reaparición de De la Fuente se dio en un contexto de atención mediática, luego de que la SRE informara semanas atrás su separación temporal del cargo para atender asuntos de salud. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SRE

En el arranque de la reunión anual del servicio exterior, la política exterior mexicana volvió a colocar el énfasis en el multilateralismo y la solución pacífica de los conflictos

CDMX.- El canciller Juan Ramón de la Fuente reapareció este lunes en actividades públicas, luego de haberse separado temporalmente de su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde el pasado 28 de noviembre por motivos de salud.

Durante su intervención, el secretario de Relaciones Exteriores condenó las acciones unilaterales en Venezuela y sostuvo que la vía del diálogo y la negociación es el único camino legítimo y necesario para generar condiciones que permitan avanzar hacia una solución pacífica.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No necesitan abogados’: CSP promete apoyo total a familias del Tren Interoceánico

De la Fuente se pronunció en estos términos en el marco de la XXVIII Reunión de Embajadores y Cónsules, donde dirigió un mensaje al cuerpo diplomático mexicano reunido en la sede de la cancillería.

Ante embajadores y cónsules, el canciller reiteró la postura histórica de México en favor del respeto al derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, principios que —dijo— deben prevalecer ante escenarios de alta tensión internacional.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Que despierte la ONU: Sheinbaum exige fin del letargo ante crisis internacional

En el encuentro también se transmitió la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respecto a la situación en Venezuela, alineada con la defensa del multilateralismo y el rechazo a medidas que vulneren la soberanía de los Estados.

La reaparición de De la Fuente se dio en un contexto de atención mediática, luego de que la SRE informara semanas atrás su separación temporal del cargo para atender asuntos de salud, sin que se detallaran mayores pormenores.

Con su participación en la reunión diplomática, el canciller retomó formalmente actividades públicas y marcó la línea de la política exterior mexicana frente a los recientes acontecimientos en América Latina. Con información de El Universal

Temas


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SRE

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
La acusación formal en Estados Unidos detalla una presunta red multinacional de narcotráfico que habría operado desde Venezuela hacia México y Estados Unidos con participación de funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro
Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año.

Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
Durante el mes de enero, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards
Cowboys de Dallas y el resto de la NFC Este encaran un calendario con cruces divisionales y duelos de alto perfil ante la AFC.

NFL 2026: así quedaron definidos los rivales de las 32 franquicias para la próxima temporada