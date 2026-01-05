‘Que despierte la ONU: Sheinbaum exige fin del letargo ante crisis internacional

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la Organización de las Naciones Unidas debe dejar atrás su “letargo” y fortalecerse como un verdadero espacio de construcción de la paz, luego de los hechos recientes derivados de la operación realizada por Estados Unidos en Venezuela.

La Mandataria subrayó que el multilateralismo debe ser el eje de la convivencia internacional y recalcó que la ONU tiene que asumir un papel más activo frente a los conflictos globales, en estricto apego a los principios establecidos en su Carta fundacional.

TE PUEDE INTERESAR: Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro

“Tiene que ser el multilateralismo, y tiene que haber también fortaleza en todas las naciones, pero la ONU debe dejar su letargo”, expresó Sheinbaum al referirse a la próxima elección del nuevo titular de Naciones Unidas, al considerar que este proceso debe abrir paso a una etapa de renovación institucional.

La jefa del Ejecutivo aclaró que el fortalecimiento del organismo no debe limitarse a un crecimiento administrativo. “No fortalecimiento burocrático, sino su resurgimiento”, dijo, al insistir en la necesidad de que la ONU recupere su capacidad de incidencia en la prevención de conflictos y en la promoción de soluciones pacíficas.

TE PUEDE INTERESAR: Director de Tránsito Municipal de Culiacán muere tras atentado armado

Sheinbaum sostuvo que la Carta de las Naciones Unidas sigue plenamente vigente y que corresponde a todos los Estados miembros defenderla y respetarla, especialmente en contextos de alta tensión internacional y disputas armadas.

En ese sentido, consideró indispensable que el organismo internacional supere inercias administrativas y recupere su papel central como foro de diálogo y mediación, capaz de evitar la escalada de conflictos y de proteger a las poblaciones civiles.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbuam entregará 150 de los 650 millones de pesos destinados a Coahuila por plaga de gusano barrenador

“La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente, y tienen que defenderla todas las naciones”, afirmó la Presidenta, al reiterar que el multilateralismo no puede ser sustituido por acciones unilaterales.

Sheinbaum concluyó que, ante un escenario global marcado por conflictos y desequilibrios de poder, la ONU debe transformarse en un espacio efectivo de construcción de la paz y no limitarse a una función declarativa. Con información de El Universal