Rechaza AMLO que haya ‘nuevos ricos’ en la Cuarta Transformación

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó en su conferencia matutina que en el proceso de transformación del país haya “nuevos ricos de la 4T” y se lanzó contra sus adversarios.

Después de abordar la detención de René Gavira por el caso de desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) el presidente aseguró que en el país se combate a la corrupción.

“Y una cosa, porque es corrupción e impunidad, el problema de México es que tenían la mala costumbre de aplicar las dos cosas, o de tolerar las dos cosas, corrupción y otorgar impunidad, las dos. En otros países hay corrupción, pero no se permite la impunidad, y aquí era corrupción e impunidad”, expresó el mandatario federal.

“Robaban y no pasaba nada. Siempre lo digo, no perdían ni siquiera su respetabilidad, era bien visto, hasta se les decía: ‘¡Uy! ¡Cómo has progresado! Felicidades’”, agregó.