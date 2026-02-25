Reconocen al Dr. Fernando Guisa con el Premio Manuel Álvarez Navarro por su impacto social médico

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 25 febrero 2026
    Reconocen al Dr. Fernando Guisa con el Premio Manuel Álvarez Navarro por su impacto social médico
    Galardonan a fundador de FUCAM por transformar el acceso a la atención médica CORTESÍA

El premio distingue a profesionales que han transformado la atención médica en una herramienta de acceso social.

En el marco de la Cumbre Americana de Patología Mamaria 2026, el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (COMEGO) otorgó al doctor Fernando Guisa Hohenstein, Presidente Vitalicio y Fundador de FUCAM, el Premio Manuel Álvarez Navarro al Mérito COMEGO Impacto Social.

Esta distinción tiene como propósito reconocer a los profesionales de la salud cuya labor ha trascendido el ámbito de la práctica clínica tradicional, convirtiendo la atención médica en un instrumento de acceso y oportunidad para miles de mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Medicamentos de uso común: un riesgo silencioso para la salud futura

De acuerdo con el Consejo Directivo de COMEGO, la trayectoria del doctor Guisa representa una visión de la medicina que asume su responsabilidad social y busca incidir de manera tangible en las condiciones de vida de las pacientes.

UN LEGADO DE SERVICIO

Durante la ceremonia de entrega, el doctor Guisa expresó su agradecimiento por el reconocimiento y destacó que este honor corresponde a cada integrante de la comunidad FUCAM. Señaló que la creación y consolidación de la institución constituye uno de los proyectos de mayor impacto en la historia contemporánea de la atención del cáncer de mama en México, al permitir que miles de mujeres accedan a servicios oportunos, dignos y de calidad.

“Para cada colaborador en FUCAM, portar el emblema de esta institución es un motivo de profundo orgullo; es saber que cada jornada de trabajo contribuye a cambiar la historia de una mujer”, expresó el Dr. Guisa.

Asimismo, subrayó que formar parte de FUCAM implica asumir el compromiso de contribuir, desde el ejercicio cotidiano, a transformar la vida de las pacientes. En este sentido, exhortó a las nuevas generaciones de profesionales de la salud a no perder de vista la dimensión social de su práctica médica.

$!FUCAM proyecta expandir su red de unidades móviles y centros para llegar a comunidades remotas.
FUCAM proyecta expandir su red de unidades móviles y centros para llegar a comunidades remotas. CORTESÍA

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

En su intervención, el doctor Guisa también delineó las líneas estratégicas que orientarán el desarrollo de FUCAM en los próximos años, reiterando su compromiso con la salud de las mujeres mexicanas:

Expansión nacional: Fortalecer la red de unidades móviles y centros regionales con el fin de ampliar la cobertura hacia comunidades con acceso limitado a servicios de diagnóstico.

Innovación tecnológica: Incorporar tecnologías de precisión y robustecer los programas de investigación para ofrecer alternativas terapéuticas de vanguardia.

Detección temprana y educación: Intensificar la formación de especialistas y las campañas de sensibilización orientadas a la detección oportuna del cáncer de mama.

TE PUEDE INTERESAR: Llama IMSS a evitar automedicarse ante síntomas de gripe y resfriado

FUCAM (Fundación de Cáncer de Mama) es una institución mexicana que ha desarrollado un modelo de atención integral basado en la solidaridad y el acceso equitativo, orientado a garantizar que el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama sean servicios disponibles para todas las mujeres.

El Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, A.C. (COMEGO), es una institución de referencia en la formación y certificación de especialistas en México, comprometida con la promoción de la excelencia en la atención médica gineco-obstétrica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medicina
atención médica

Localizaciones


CDMX

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Narcos y ‘pluris’: Mafias en México

Narcos y ‘pluris’: Mafias en México
true

Saltillo y Coahuila, oasis de seguridad
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco.

FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva
Edwin Ocampo, originario de Chiapas, falleció en el despliegue federal del 22 de febrero en Jalisco y Michoacán.

Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Continúan las heladas de -10 grados en México; tolvaneras y lluvia azotarán a estos estados
El apoyo se paga directamente en las tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto desde $1,900 cada dos meses.

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios que cobrarán hasta $5,700 del 24 al 27 de febrero
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a la empresa Telemundo, al negarle un amparo por haber utilizado sin consentimiento la imagen de Sandra Ávila Beltrán.

SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’
La presidenta aseguró que existen condiciones de seguridad para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para marzo, pese al contexto de violencia reciente en el país.

‘No hay ningún problema’... Sheinbaum garantiza seguridad en el México contra Portugal en el Estadio Azteca