Reconocen al Dr. Fernando Guisa con el Premio Manuel Álvarez Navarro por su impacto social médico

En el marco de la Cumbre Americana de Patología Mamaria 2026, el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (COMEGO) otorgó al doctor Fernando Guisa Hohenstein, Presidente Vitalicio y Fundador de FUCAM, el Premio Manuel Álvarez Navarro al Mérito COMEGO Impacto Social.

Esta distinción tiene como propósito reconocer a los profesionales de la salud cuya labor ha trascendido el ámbito de la práctica clínica tradicional, convirtiendo la atención médica en un instrumento de acceso y oportunidad para miles de mujeres.

De acuerdo con el Consejo Directivo de COMEGO, la trayectoria del doctor Guisa representa una visión de la medicina que asume su responsabilidad social y busca incidir de manera tangible en las condiciones de vida de las pacientes.

UN LEGADO DE SERVICIO

Durante la ceremonia de entrega, el doctor Guisa expresó su agradecimiento por el reconocimiento y destacó que este honor corresponde a cada integrante de la comunidad FUCAM. Señaló que la creación y consolidación de la institución constituye uno de los proyectos de mayor impacto en la historia contemporánea de la atención del cáncer de mama en México, al permitir que miles de mujeres accedan a servicios oportunos, dignos y de calidad.

“Para cada colaborador en FUCAM, portar el emblema de esta institución es un motivo de profundo orgullo; es saber que cada jornada de trabajo contribuye a cambiar la historia de una mujer”, expresó el Dr. Guisa.

Asimismo, subrayó que formar parte de FUCAM implica asumir el compromiso de contribuir, desde el ejercicio cotidiano, a transformar la vida de las pacientes. En este sentido, exhortó a las nuevas generaciones de profesionales de la salud a no perder de vista la dimensión social de su práctica médica.