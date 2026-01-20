Llama IMSS a evitar automedicarse ante síntomas de gripe y resfriado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila advirtió a la población sobre los riesgos de la automedicación, especialmente durante la temporada en la que se incrementan los casos de gripes virales. Aunque en algunos casos el consumo de fármacos sin receta puede parecer efectivo, esta práctica implica importantes riesgos para la salud.

La doctora Edelvidia Garza Cedillo, especialista en medicina familiar adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 70, explicó que los medicamentos no están indicados de la misma manera para todas las personas, ya que las dosis varían según la edad, el peso y las condiciones de salud de cada paciente. Por ello, estos factores deben considerarse antes de intentar aliviar síntomas como resfriado, tos, congestión o malestar general.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Ayuno intermitente: beneficios, riesgos y claves para adoptarlo con conciencia

Indicó que lo ideal es que todo tratamiento farmacológico sea indicado y supervisado por un médico, por lo que ante la presencia de estos síntomas se recomienda acudir a una unidad de salud para recibir una valoración adecuada.