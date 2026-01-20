Llama IMSS a evitar automedicarse ante síntomas de gripe y resfriado

Coahuila
/ 20 enero 2026
    Llama IMSS a evitar automedicarse ante síntomas de gripe y resfriado
    No todos los medicamentos son adecuados para todos los grupos de edad. FOTO: CORTESÍA

Todo tratamiento debe ser indicado y supervisado por un médico

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila advirtió a la población sobre los riesgos de la automedicación, especialmente durante la temporada en la que se incrementan los casos de gripes virales. Aunque en algunos casos el consumo de fármacos sin receta puede parecer efectivo, esta práctica implica importantes riesgos para la salud.

La doctora Edelvidia Garza Cedillo, especialista en medicina familiar adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 70, explicó que los medicamentos no están indicados de la misma manera para todas las personas, ya que las dosis varían según la edad, el peso y las condiciones de salud de cada paciente. Por ello, estos factores deben considerarse antes de intentar aliviar síntomas como resfriado, tos, congestión o malestar general.

Indicó que lo ideal es que todo tratamiento farmacológico sea indicado y supervisado por un médico, por lo que ante la presencia de estos síntomas se recomienda acudir a una unidad de salud para recibir una valoración adecuada.

La automedicación puede causar mareos, náuseas, somnolencia y alteraciones al sistema nervioso. FOTO: CORTESÍA

La especialista advirtió que tomar medicamentos sin prescripción puede provocar alteraciones en el sistema nervioso, mareos, náuseas, disminución del estado de conciencia y somnolencia. Además, señaló que esta práctica favorece la resistencia a los antibióticos, lo que reduce las opciones de tratamiento a futuro, puede enmascarar enfermedades graves o generar dosis que resulten peligrosas para el organismo.

Agregó que factores como el funcionamiento del hígado y los riñones, así como padecer enfermedades como hipertensión o diabetes, influyen en la forma en que un medicamento es procesado por el cuerpo, por lo que la supervisión médica es fundamental para evitar complicaciones.

Finalmente, destacó que los profesionales de la salud están capacitados para evaluar el estado general de cada persona, revisar qué medicamentos utiliza y determinar si existe riesgo de interacción o alteración, además de indicar las mejores alternativas según cada caso, por lo que reiteró el llamado a evitar la automedicación y acudir siempre con un especialista.

