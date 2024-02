Reforma de aguinaldo da primer paso; comisión del Senado aprueba aumentarlo a 30 días

Ciudad de México. Por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado aprobó la reforma a la legislación laboral que incrementa de 15 a 30 días el pago del aguinaldo que por derecho reciben anualmente los trabajadores en México, retribución que desde hace 54 años no se ha mejorado y que está por debajo de lo que se distribuye en otras naciones de Latinoamérica.

En entrevista final, comentó que el grupo de empresarios conservadores no deberían oponerse, porque no solo es un acto de justicia social, al incrementar ese pago que desde 1970 no se ha modificado y se mantiene en 15 días por año, sino que repercute en la economía nacional, al contar los asalariados recursos para comprar lo producido por las empresas.

Al presentar el dictamen, el senador Gómez Urrutia destacó que “el aguinaldo no solo es un derecho que reconoce el esfuerzo y dedicación de los trabajadores, sino también una compensación por las horas adicionales que se dedican al trabajo.”.

Por ello, insistió que es “es crucial que la política nacional en materia de trabajo continúe fortaleciéndose para garantizar una mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias”.

El dirigente del Sindicato Nacional Minero resaltó asimismo que en el contexto socioeconómico actual de nuestro país, es imperativo reconocer la importancia del aguinaldo como un componente fundamental para la estabilidad financiera y el bienestar de la clase obrera.

“El aguinaldo, como un derecho laboral consagrado en la ley, no solo representa un ingreso adicional crucial para cubrir gastos extraordinarios durante la temporada navideña, sino que también desempeña un papel significativo en la mitigación de la desigualdad económica y en la promoción de la justicia social. Es esencial garantizar que la cantidad de dinero otorgada como aguinaldo sea justa y suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, asegurando así su dignidad y su capacidad para disfrutar plenamente de los frutos de su arduo trabajo a lo largo del año”.

El derecho al aguinaldo está consagrado en la Constitución y regulado en la legislación secundaria, en específico la Ley Federal del Trabajo (LFT)- y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, requiere actualizarse, reiteró.

La reforma al artículo 87 de la LFT, expuso, reconoce la gran productividad de los trabajadores mexicanos, que están entre los que más horas laboran.

“Como señala la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), México es el país de la OCDE donde se dedican más horas al trabajo, con un promedio de 2 mil 137 horas al año, en comparación con el promedio de mil 730 horas de otros países miembros de la organización”.

Ese dato “revela que en México se trabaja un 23 por ciento más de horas en comparación con otros países” y el aguinaldo que reciben es inferior a los que se percibe en Uruguay, Puerto Rico, Italia, Portugal, China y Hong Kong, donde los auinaldos equivalentes a treinta días de salario, entre otros ejemplos.

Durante la reunión, las senadoras de Morena, Bertha Caraveo, Lucía Trasviña y Blanca Estela Piña, resaltaron la importancia de la reforma, al igual que los panistas Kenia López Rabadán y José Alfredo Botello. El priísta Aceves del Olmo se conectó vía digital a la reunión y aunque no participó, votó en contra.

La reforma fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que preside el morenista Rafael Espino.

Con información de La Jornada