Reforma electoral ahorraría 24 mmdp al sustituir al INE, quitar a ‘pluris’, reducir magistrados y consejeros: AMLO

Tal como adelantó semanas atrás, este nuevo organismo electoral, que incluso se encargaría de las elecciones estatales con la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales , estaría integrado por 7 consejeros, y no por 11 como actualmente sucede en el INE, elegidos por la ciudadanía a propuesta de los tres Poderes de la Nación.

“Queremos que haya democracia y no hay que tenerle miedo al pueblo, ya nada de que se ponen de acuerdo los partidos, de antemano se sabía quiénes iban a quedar como consejeros (...), y esos consejeros actuaban al servicio de quienes los imponían, no representaban a los ciudadanos, no tienen vocación democrática, ahora se propone elegirlos”, sostuvo.

Te podría interesar: Oposición planea dar revés a reformas de AMLO; bancadas se oponen a iniciativa electoral y de la GN

De acuerdo con el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Horacio Duarte, la reforma electoral también propone la eliminación de legisladores plurinominales, por lo que la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 integrantes, y el Senado, de 128 a 96.

“Esta reforma que se estará presentando al Congreso, contiene varios temas fundamentales para afianzar la vida democrática del país.

Esta reforma busca, básicamente, como primer objetivo, hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente que se gaste tanto dinero en procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destinen a temas sociales, de infraestructura, de educación”, comentó.

Explicó también que, atendiendo los reclamos ciudadanos, se propone sólo entregar recursos públicos a los partidos políticos en campañas electorales.

Con información de medios