Revocación de mandato estuvo llena de demagogia: observadores internacionales

Ciudad de México. Integrantes de la organización canadiense proyecto Delian, que participaron como observadores internacionales en la pasada consulta de revocación de mandato presidencial, afirmaron que el ejercicio estuvo lleno de retórica y demagogia por parte de los actores políticos, e introdujo incertidumbre en el electorado.

Armand Peschard, observador electoral internacional y asociado senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en Washington, consideró que la consulta se convirtió en un instrumento de demagogia y afirmó que el INE “al final del día lo único que hace es ejecutar, administrar, lo que los partidos políticos en el Congreso han reglamentado. Creo que eso es importante mantener en mente dentro de un contexto de retórica en un México que se ha polarizado bastante”.

En conferencia de prensa organizada por el INE, Jean-Pierre Kingsley, ex jefe de la Oficina Electoral de Canadá, se dijo sorprendido por los ataques al órgano electoral, alertó que el proceso no fortaleció la democracia, y consideró que una posible intención del ejercicio podría haber sido erosionar la confianza en el Instituto para dar pie a una reforma en la materia.

“¿Se ha fortalecido la democracia? La respuesta es no, la democracia no se ha fortalecido por los factores que ya he identificado. No podemos fortalecer la democracia atacando la institución fundamental que provee la legitimidad del gobierno de la gobernanza, o sea, me enloquece, va totalmente fuera de toda lógica. Si atacas al INE estás atacando la institución que presta la legitimidad de los resultados en términos de gobernanza”, agregó.

En el documento de conclusiones, proyecto Delian afirma que el ejercicio “ha introducido un elemento de confusión entre el electorado, lo que ha llevado a “especular sobre los motivos” de su organización, ya que mientras que para el partido en el gobierno buscó fortalecer a la democracia, para la oposición, pretendía impulsar al Presidente y al partido guinda de cara a los comicios de junio próximo.

