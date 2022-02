Reforma eléctrica no afectará al T-MEC, insiste AMLO; va contra la corrupción no contra el acuerdo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su reforma eléctrica afecte el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que “por sentido común o juicio práctico”, el acuerdo comercial “no tiene nada que ver” con la corrupción.

“Eso fue lo que le dijimos ayer al enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con Estados Unidos y el tratado es benéfico para nuestros países, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre las declaraciones de John Kerry, tras el encuentro privado en Palacio Nacional, donde dijo en entrevista para la agencia Reuters que pidió al presidente López Obrador garantizar que su reforma eléctrica no viole acuerdos del T-MEC.

“Expresamos preocupaciones de que no nos topemos con el T-MEC, que es importante tener las reformas que van a hacer, y creo que él quiere eso, que las reformas no actúen como obstáculo para un mercado abierto y competitivo”, señaló el representante del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo:

“No se afecta en nada el tratado porque por sentido común o juicio práctico el tratado, no tiene nada que ver con la corrupción y eso fue lo que le dijimos, nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con Estados Unidos, es muy buena relación y el tratado es benéfico para nuestros países y pueblos, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción”.

Luego, comentó que explicó a Kerry la forma cómo recibió la administración federal y enseguida, arremetió en contra de sus opositores.

“Y cómo los que mandaban, los que se sentían dueños de México, saquearon impunemente e hicieron jugosos negocios al amparo del poder público y que eso ya no se va a permitir a nadie”, reiteró.

Incluso, mencionó el caso de la compra de gas que hace México a una empresa de Texas y que en este tema le pidió ayuda a Kerry para resolver el conflicto generado por sus antecesores.

“Los que llevaron a cabo la compra del gas, eran los mismos que se oponen a la reforma eléctrica y le expliqué cómo engañaron para hacer ese negocio fraudulento y obtener un contrato leonino, le expliqué que iban a construir 12 termoeléctricas y requerían gas, no hicieron ni una sola termoeléctrica pero sí compraron gas a precio elevado, al grado de que ahora, tenemos el doble de gas que necesita el país y tenemos que venderlo a menor precio porque si no, tendríamos que pagar todo el gas contratado sin usarlo”, comentó el mandatario.

Por ello, calificó como buena la conversación con John Kerry y dijo que estos encuentros ayudan a poner en contexto a los gobernantes de otros países porque cuando escuchan estos casos, comprenden, indicó.

“Porque si van los traficantes de influencias, los delincuentes de cuello blanco a hacer lo que se llama lobby a Estados Unidos y otros países pues ¿qué dicen? “se está violando el Estado de derecho, se quiere expropiar la industria eléctrica, no hay garantías para la inversión en México, no tenemos confianza”, en este país y lo saben los inversionistas ya hay un auténtico Estado de derecho”, aseguró el mandatario.

Enseguida, señaló que en México hay condiciones de legalidad, gobernabilidad, “paz y tranquilidad” que representan posibilidades para hacer negocios legales y legítimos.

“México es uno de los países más atractivos para la inversión foránea y no hay corrupción, no se permite la corrupción”, advirtió.

