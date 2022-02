Reforma eléctrica es una expropiación indirecta, critican empresarios

CIUDAD DE MÉXICO.— La directora general de American Chamber of Commerce of México (AmCham), Ana López Mestre Martínez, advirtió que la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo genera desconfianza entre los inversionistas, sino que afecta legalmente los derechos de las partes.

Al participar en el Foro 14 del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de Reforma Eléctrica, la directiva señaló que “lo que nos preocupa de la iniciativa es que afectaría la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica y que sí se contrapone a los compromisos que México ya adquirió en el T-MEC”.

Agregó que la reforma cancela, antes de su vencimiento, permisos y contratos sobre los cuales se hicieran inversiones muy importantes.

Asimismo, destacó que contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del T-MEC constituye una expropiación indirecta, afecta el principio de libre competencia y prevención de prácticas monopólicas al asimilar y debilitar a los órganos reguladores.

Por si fuera poco, pone a México ante el riesgo de enfrentar litigios internacionales, porque el T-MEC incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir las obligaciones de todas las partes.