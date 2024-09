Regina Seemann acusa complicidad de la Fiscalía con Guillermo Sesma

CDMX.- Recientemente Guillermo Sesma, hermano del diputado por el Partido Verde Ecologista Jesús Sesma, fue acusado de abuso sexual de sus 3 hijos y su madre la exmodelo, Regina Seemann.

La exmodelo pide en redes sociales que la Procuraduría de Justicia capitalina, deje de proteger a su expareja por las influencias políticas de su hermano.

En una entrevista que concedió a la periodista Sanjuana Martínez para La Jornada, Seemann relató que escuchó a su hija decirle a su hermano “no quiero ir con mi papá porque me choca lo que me hace en la bañera”.

Después de esta confesión la vida de ella y sus 3 hijos cambió a una llena de denuncias penales, peritajes constantes para determinar el grado de abuso sexual y afectación psicológica.

Para la familia han sido meses de angustia, principalmente para los menores, quienes padecen secuelas emocionales graves, cabios repentinos en el comportamiento, autolesiones, miedo y ansiedad.

Seemann denuncia que afronta amenazas, campañas de difamación y la persecución judicial de su exesposo, quien fue asesor de campañas políticas y empleado en Televisa, y lo señala de convertir tanto el proceso de divorcio como las convivencias con los niños en un infierno.

Regina Seemann afirma que su expareja goza, a través de su hermano, el poder político del Partido Verde.

La falta de acción de las autoridades la llevó a grabar un video que se hizo viral y afirmó “Yo pido justicia, pido paz. No sé si es necesaria la pérdida de la patria potestad, la cárcel para el padre agresor de mis hijos. No sé. Necesitamos que el Poder Judicial nos garantice que Guillermo nos va a dejar en paz y así poder sanar nuestros corazones”.

Actualmente está acompañada en este proceso judicial por la abogada Ana Katiria Suárez Castro; el expediente en la Fiscalía de la CDMX es el 08443/02-2024; y las carpetas judiciales por violencia familiar y abuso sexual infantil son 013/0339/2024 y CI-FIDICANNA/59/UI-77S7D701333703-2024, respectivamente.

“¿Imaginaste alguna vez que Guillermo Sesma iba a llegar a estos extremos de violencia?”, cuestionó la periodista de La Jornada. “No. Él fue víctima de abuso sexual infantil. Él iba a sus terapias. Sabía que era una persona oscura, pero esto ya no oscuridad, esto que estamos atendiendo va más allá”, respondió la exmodelo.

Regina Seemann explica que su relación comenzó en 2009, se casaron en 2014 y durante esos años la relación se fue deteriorando por actitudes violentas que comenzó a tomar Sesma.

“He sufrido todo tipo de violencias. Violencia económica porque canceló todas las tarjetas de crédito, cerró las cuentas en Estados Unidos, movió todo el dinero, canceló seguros de gastos médicos y de vida, todo. Inicialmente la violencia era contra mí, pero al separarnos, fue contra nuestros hijos”, detalló.

Después, con la separación, explicó que en las convivencias: “Yo veía que los niños no gozaban estando con su papá. Él les hablaba mal de mí. La violencia psicológica continuó y les decía: ‘su mamá es una prostituta, vende su cuerpo, tiene miles de novios, es una cerda, es una bruja’”.

La exmodelo señaló que el resultado de las convivencias con su padre fueron desastrosas, ya que los menores regresaban llorando. Explica que en febrero de 2024 la situación escaló con una crisis grave que tuvo su hijo: “fue ataque de ansiedad. Decía: ‘ya no puedo más, ya no quiero ver a mi papá’ mientras su hermana manifestó lo mismo: “yo tampoco lo quiero ver porque me choca lo que me hace en la tina de baño’”.

En la entrevista cuenta que el niño se autolastima, se arranca la piel de piernas y manos, y se jala el cabello, mientras que las pequeñas sufren de ansiedad, por lo que siguen en terapia.

“Mis tres hijos siguen en terapia. No tengo por qué mentir. Ellos menos. Lo único que pido es que alguien del gobierno, de la fiscalía, se siente y lea las carpetas. Está todo documentado. Han anulado la voz de tres menores”, concluyó.

Con información de La Jornada