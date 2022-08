Reitera ‘El Güero’ Castro apoyo a Angélica Rivera, tras investigación de la FGR

Las cuentas de Rivera , junto a sus tres hijas Regina, Fernanda y Sofía Castro , son rastreadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las operaciones y situaciones patrimoniales del ex Ejecutivo.

El productor de telenovelas José Alberto “El Güero” Castro, durante la presentación de la telenovela “Corona de lágrimas 2” , aseguró que no le presta atención a las acusaciones a Angélica Rivera , involucrada en la investigación contra el expresidente, Enrique Peña Nieto.

“El Güero” Castro expresó que sabe muy bien la clase de persona que es la madre de sus hijas.“La realidad es que no presto atención, yo creo que hay muchas cosas en la vida que uno las tiene que tomar, como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no, pues no;

“Yo a muchas cosas ya no les pongo atención y no les doy lugar, conozco la persona que es, lo que ha hecho en su vida y no le pongo atención a eso”, expresó el productor.

El hermano de Verónica Castro manifestó que desde hace muchos años, su familia como él tomaron la decisión de no meterse en ‘chismes y mentiras’, ya que “porque no vale la pena, un amarillismo, una forma de querer vender ejemplares de una manera muy tinta, entonces no le damos atención”.

Sobre la investigación en contra de su madre, Sofía Castro mencionó que Angélica Rivera se encuentra tranquila y que “no voy a hablar al respecto, porque es algo que no me incumbe, no es cierto, eso ya pasó, mi mamá está tranquila, yo sé perfectamente quién es mi mamá, entonces, también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema”.