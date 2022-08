Remueven a sacerdote de Puebla por criticar a comunidad LGBT+ en plena misa

“No tengo nada, tampoco tengo fobia, sabe Dios por qué tomaron esas inclinaciones. Eso no quiere decir que, si son bautizados, ya no son hijos de Dios. Pues sí. Están llamados a vivir una vida correcta, una vida moral, lo mismo que un heterosexual”, arremetió.

Mientras, el documento asevera que el padre Pedro Varillas “reconoce que la predicación se debe ejerecer con absoluto respeto a todos”, ofreciendo disculpas por las palabras que utilizó el párroco.

Sin embargo, la Arquidiócesis de Puebla también se posicionó en contra de “todo aquello que sea contrario al plan de Dios”, abogando por prevalecer la misión de la Igelsia de “ejerecer su misión profética, recordando que todos estamos llamados a llevar una vida moral, e incluso santa. Se ama a la persona pero se rechaza todo lo que sea contrario al plan de Dios”.

