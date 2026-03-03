Reporte alerta por alza de atención en salud mental infantil y repunte de suicidio en adolescentes

CDMX.- Ansiedad, depresión y trastornos de conducta son las principales afecciones que impactan a niñas, niños y adolescentes de 5 a 19 años en México y han incrementado la demanda de servicios de salud mental, de acuerdo con el reporte “Salud mental de niñas, niños y adolescentes en México: evidencia y áreas prioritarias para fortalecer sus entornos protectores”, elaborado por Save the Children.

El documento señala que, durante 2024, el Sistema Nacional de Salud registró 144 mil 897 casos de personas de entre 5 y 19 años que solicitaron atención por condiciones de salud mental en instituciones del sistema público, con una concentración de la demanda en Ciudad de México (16.9%), Estado de México (11.0%), Guanajuato (9.9%), Tabasco (7.3%) y Guerrero (5.1%).

La organización plantea que la distribución por edad muestra patrones diferenciados. En ansiedad, la mayor demanda se ubicó en el grupo de 10 a 14 años con 53.3% (26 mil 675 casos), seguido de 15 a 19 años con 27.3% (13 mil 674) y de 5 a 9 años con 19.4% (9 mil 739).

En los trastornos de conducta, el reporte describe un patrón inverso, con mayor concentración en edades más tempranas: 45.8% en 5 a 9 años (15 mil 12 casos), 43.1% en 10 a 14 años (14 mil 107) y 11.1% en 15 a 19 años (3 mil 648).

Para depresión, el texto indica que la manifestación es predominantemente en adolescencia tardía: 52.6% en el grupo de 15 a 19 años (15 mil 616 casos), 41.6% en 10 a 14 años (12 mil 351) y 5.8% en 5 a 9 años (1,732).

Como antecedente, el reporte apunta que los suicidios registrados en todas las edades aumentaron de 5 mil 12 en 2010 a 9 mil 51 en 2024, y que el incremento más pronunciado se observó entre 2019 y 2021, cuando los casos pasaron de 7 mil 223 a 8 mil 432, periodo que coincide con la pandemia por COVID.

En ese marco, señala que en 2023 se registró un pico histórico con 9 mil 72 defunciones y que en 2024 la cifra prácticamente se repitió con 9 mil 51; además, en el grupo de 10 a 14 años, el suicidio fue la cuarta causa de muerte nacional con 217 defunciones en 2023. El análisis 2010-2024, agrega, muestra una tendencia diferenciada por sexo, con aumento en defunciones de niñas de 76 en 2010 a 137 en 2024, y la precisión de que en 2024 ellas representaron 59.1% del total en ese grupo.

El documento también refiere que, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, el intento de suicidio en población de 12 a 17 años se registró en 1.5%, y que la ideación y la planificación suicida son más frecuentes en mujeres adolescentes; al mismo tiempo, sostiene que la inversión de México en salud mental está por debajo del promedio mundial de 2.8% del gasto total en salud y de países de ingresos altos (5.1%), por lo que plantea avanzar hacia un esquema de inversión progresivo orientado a cobertura universal.