Revelan tortura policial en Toluca: CNDH reprueba a la seguridad federal

/ 14 enero 2026
    Revelan tortura policial en Toluca: CNDH reprueba a la seguridad federal
    Piden medidas de reparación para garantizar atención, indemnización e integración de las víctimas al Registro Nacional de Víctimas. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó actos de tortura cometidos por agentes de la extinta Policía Federal contra dos hombres en 2013

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras acreditar actos de tortura cometidos contra dos hombres detenidos por elementos de la entonces Policía Federal en Toluca, Estado de México.

El organismo detalló que recibió en 2025 las quejas presentadas por las víctimas, quienes señalaron que el 17 de septiembre de 2013 fueron arrestadas y sometidas a violencia física y psicológica por agentes durante un procedimiento de privación de la libertad.

En la Recomendación 202VG/2025, la CNDH informó que, tras un análisis integral del expediente y la valoración de dictámenes médicos especializados basados en el Protocolo de Estambul, se constató la existencia de tortura, al hallar concordancia entre testimonios, hallazgos clínicos y secuelas documentadas.

El Protocolo de Estambul, reconocido como un estándar internacional para investigar y documentar casos de tortura, constituyó el eje técnico fundamental para acreditar las violaciones graves a derechos humanos, pues permite identificar de manera objetiva la intencionalidad de los actos, el sufrimiento provocado y su finalidad.

Ante estas conclusiones, la CNDH solicitó a la SSPC la inscripción de las personas afectadas en el Registro Nacional de Víctimas, así como su acceso a atención médica y psicológica especializada, y la entrega de la compensación económica correspondiente.

Además, demandó la colaboración plena de la autoridad competente en las investigaciones en curso para contribuir al esclarecimiento de los hechos y evitar la impunidad, en un contexto en el que las violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad han sido objeto de atención y recomendaciones institucionales. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

