Apuestan México y Japón a fortalecer relación comercial

México
/ 14 enero 2026
    Apuestan México y Japón a fortalecer relación comercial
    México y Japón comparten una relación comercial desde hace más de 130 años. FOTO: TOMADA DE REDES

Se reúnen titulares de Relaciones Exteriores de ambos países para revisar proyectos de cooperación

El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con su homólogo de Japón, Iwao Horii, con quien habló sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y de las inversiones de empresas en México, así como proyectos de cooperación para el desarrollo.

Durante la reunión, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México externó la importancia de Japón como un socio estratégico de México y la coincidencia en temas como el desarme y la no proliferación de armas nucleares, señala un comunicado emitido por la propia Cancillería.

De la Fuente y Horii señalaron que la coyuntura internacional actual abre una oportunidad para profundizar las relaciones diplomáticas entre ambos países y fortalecer el intercambio comercial, pues Japón es una de las principales economías de Asia y está entre los mayores inversionistas.

María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores de México y Kozo Honsei, embajador de Japón en México, también participaron en el encuentro.

Actualmente, Japón está entre los principales socios comerciales de México en Asia y vital en industrias como la automotriz, electrónica y de manufactura avanzada.

La relación diplomática entre ambos países se remonta a más de 130 años atrás y forman parte de mecanismos como el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón.

