Apuestan México y Japón a fortalecer relación comercial

El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con su homólogo de Japón, Iwao Horii, con quien habló sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y de las inversiones de empresas en México, así como proyectos de cooperación para el desarrollo.

Durante la reunión, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México externó la importancia de Japón como un socio estratégico de México y la coincidencia en temas como el desarme y la no proliferación de armas nucleares, señala un comunicado emitido por la propia Cancillería.

De la Fuente y Horii señalaron que la coyuntura internacional actual abre una oportunidad para profundizar las relaciones diplomáticas entre ambos países y fortalecer el intercambio comercial, pues Japón es una de las principales economías de Asia y está entre los mayores inversionistas.