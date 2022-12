Ricardo Monreal dice que es “el mejor y el más capacitado” para suceder a AMLO

Chihuahua, Chihuahua.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que estará en las boletas de 2024 cuando se elegirá al próximo titular de la Presidencia de la República, al tiempo de definirse como el mejor eventual candidato para suceder a Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero suceder al presidente López Obrador porque me considero, sin una falsa modestia ni jactancia en exceso de la misma, me considero el mejor, el más capacitado, el más preparado, el de más experiencia política y con la lucidez suficiente para enfrentar los grandes retos que el país tiene ahora.

“Creo que puedo ser el Presidente de la reconciliación y creo que puedo ser un elemento benéfico para la República y mantener un equilibrio total en el país y volver a crecer en armonía”, aseguró durante una conferencia de prensa durante su visita en Chihuahua.

Te podría interesar: ‘México necesita una renovación política, ya urgente’, dice Monreal a jóvenes

Monreal abundó en que su permanencia en las filas de Morena tiene su límite en la dignidad, trato y cortesía políticas así como en el, según él, inexistente piso parejo, por lo que hizo un llamado a la dirigencia nacional del partido para que establezcan las reglas de comportamiento igualitario, generen condiciones de participación política y se evite una imposición adelantada.

El senador descartó mencionar nombres de quién o quiénes están detrás de la campaña sucia en su contra, pero dijo que todo el material electrónico deja huella y a su tiempo se sabrá el origen de ello.

“Estoy muy sereno, resistiendo; siempre mi vida ha sido de adversidad (y) ahora no es la excepción, ahora me siento más tranquilo aquí en Chihuahua que lo gobierna el PAN, al menos tengo menos agresiones aparentemente porque vengo acompañar a mi amigo el senador Rafael Espino en su informe”, mencionó.

Como uno de los fundadores de ese partido, agregó, no estaría avalando esa imposición y aseguró que en sus 26 años en el movimiento fundado por López Obrador, la militancia le reconoce su trayectoria, incluso mayor que la de los actuales dirigentes.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Monreal dijo que no se dejará presionar por las campañas de insulto y descalificación en su contra y no tiene fecha para definir si se irá o no del partido, pues los tiempos son marcados por la propia política.

El senador se negó a actuar en la simulación, enfrentarse con el Presidente y la dirigencia partidista e hizo el llamado para que convoque a la unidad.

Con información de Milenio