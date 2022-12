‘México necesita una renovación política, ya urgente’, dice Monreal a jóvenes

“En lo personal, jamás he tenido una sola denuncia por malversación de fondos, corrupción o abuso de autoridad , nunca; aunque todos los días me atacan, pero eso es parte de la política”, arremetió.

“Todos los días me atacan que soy traidor porque pienso diferente, que soy desleal porque opino diferente, pero nunca me han dicho que me haya robado algo o que haya tenido cuentas pendientes ”, dijo.

“Nunca renuncien a sus principios, no trancen, no negocien con lo que piensan y en lo que creen, sean rebeldes, no hay joven que no lo sea, sean rebeldes con causa, argumenten, razonen, no usen la violencia, ni el insulto, ni la descalificación. Usen argumentos, usen razones, usen convencimiento, no violencia”, concluyó.

